XFLT: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic
Le taux de change de XFLT a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.27 et à un maximum de 5.31.
Suivez la dynamique XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XFLT aujourd'hui ?
L'action XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic est cotée à 5.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.38%, a clôturé hier à 5.30 et son volume d'échange a atteint 634. Le graphique en temps réel du cours de XFLT présente ces mises à jour.
L'action XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic verse-t-elle des dividendes ?
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic est actuellement valorisé à 5.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -23.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XFLT.
Comment acheter des actions XFLT ?
Vous pouvez acheter des actions XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic au cours actuel de 5.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.28 ou de 5.58, le 634 et le -0.38% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XFLT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XFLT ?
Investir dans XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.76 - 7.17 et le prix actuel 5.28. Beaucoup comparent -0.38% et -7.37% avant de passer des ordres à 5.28 ou 5.58. Consultez le graphique du cours de XFLT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust ?
Le cours le plus élevé de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust l'année dernière était 7.17. Au cours de 4.76 - 7.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust ?
Le cours le plus bas de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) sur l'année a été 4.76. Sa comparaison avec 5.28 et 4.76 - 7.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XFLT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XFLT a-t-elle été divisée ?
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.30 et -23.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 5.30
- Ouverture
- 5.30
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- Plus Bas
- 5.27
- Plus Haut
- 5.31
- Volume
- 634
- Changement quotidien
- -0.38%
- Changement Mensuel
- -0.38%
- Changement à 6 Mois
- -7.37%
- Changement Annuel
- -23.70%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M