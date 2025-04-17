CotationsSections
Devises / XFLT
XFLT: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic

5.28 USD 0.02 (0.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XFLT a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.27 et à un maximum de 5.31.

Suivez la dynamique XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action XFLT aujourd'hui ?

L'action XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic est cotée à 5.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.38%, a clôturé hier à 5.30 et son volume d'échange a atteint 634. Le graphique en temps réel du cours de XFLT présente ces mises à jour.

L'action XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic verse-t-elle des dividendes ?

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic est actuellement valorisé à 5.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -23.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XFLT.

Comment acheter des actions XFLT ?

Vous pouvez acheter des actions XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic au cours actuel de 5.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.28 ou de 5.58, le 634 et le -0.38% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XFLT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action XFLT ?

Investir dans XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.76 - 7.17 et le prix actuel 5.28. Beaucoup comparent -0.38% et -7.37% avant de passer des ordres à 5.28 ou 5.58. Consultez le graphique du cours de XFLT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust ?

Le cours le plus élevé de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust l'année dernière était 7.17. Au cours de 4.76 - 7.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust ?

Le cours le plus bas de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) sur l'année a été 4.76. Sa comparaison avec 5.28 et 4.76 - 7.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XFLT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action XFLT a-t-elle été divisée ?

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.30 et -23.70% après les opérations sur titres.

Range quotidien
5.27 5.31
Range Annuel
4.76 7.17
Clôture Précédente
5.30
Ouverture
5.30
Bid
5.28
Ask
5.58
Plus Bas
5.27
Plus Haut
5.31
Volume
634
Changement quotidien
-0.38%
Changement Mensuel
-0.38%
Changement à 6 Mois
-7.37%
Changement Annuel
-23.70%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M