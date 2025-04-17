- Panoramica
XFLT: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic
Il tasso di cambio XFLT ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.27 e ad un massimo di 5.31.
Segui le dinamiche di XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XFLT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XFLT oggi?
Oggi le azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic sono prezzate a 5.28. Viene scambiato all'interno di -0.38%, la chiusura di ieri è stata 5.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 634. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XFLT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic pagano dividendi?
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic è attualmente valutato a 5.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -23.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XFLT.
Come acquistare azioni XFLT?
Puoi acquistare azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic al prezzo attuale di 5.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.28 o 5.58, mentre 634 e -0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XFLT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XFLT?
Investire in XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic implica considerare l'intervallo annuale 4.76 - 7.17 e il prezzo attuale 5.28. Molti confrontano -0.38% e -7.37% prima di effettuare ordini su 5.28 o 5.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XFLT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?
Il prezzo massimo di XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust nell'ultimo anno è stato 7.17. All'interno di 4.76 - 7.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?
Il prezzo più basso di XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) nel corso dell'anno è stato 4.76. Confrontandolo con gli attuali 5.28 e 4.76 - 7.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XFLT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XFLT?
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.30 e -23.70%.
- Chiusura Precedente
- 5.30
- Apertura
- 5.30
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- Minimo
- 5.27
- Massimo
- 5.31
- Volume
- 634
- Variazione giornaliera
- -0.38%
- Variazione Mensile
- -0.38%
- Variazione Semestrale
- -7.37%
- Variazione Annuale
- -23.70%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M