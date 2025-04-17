QuotazioniSezioni
XFLT: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic

5.28 USD 0.02 (0.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XFLT ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.27 e ad un massimo di 5.31.

Segui le dinamiche di XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XFLT oggi?

Oggi le azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic sono prezzate a 5.28. Viene scambiato all'interno di -0.38%, la chiusura di ieri è stata 5.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 634. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XFLT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic pagano dividendi?

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic è attualmente valutato a 5.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -23.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XFLT.

Come acquistare azioni XFLT?

Puoi acquistare azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic al prezzo attuale di 5.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.28 o 5.58, mentre 634 e -0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XFLT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XFLT?

Investire in XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic implica considerare l'intervallo annuale 4.76 - 7.17 e il prezzo attuale 5.28. Molti confrontano -0.38% e -7.37% prima di effettuare ordini su 5.28 o 5.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XFLT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?

Il prezzo massimo di XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust nell'ultimo anno è stato 7.17. All'interno di 4.76 - 7.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?

Il prezzo più basso di XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) nel corso dell'anno è stato 4.76. Confrontandolo con gli attuali 5.28 e 4.76 - 7.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XFLT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XFLT?

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.30 e -23.70%.

Intervallo Giornaliero
5.27 5.31
Intervallo Annuale
4.76 7.17
Chiusura Precedente
5.30
Apertura
5.30
Bid
5.28
Ask
5.58
Minimo
5.27
Massimo
5.31
Volume
634
Variazione giornaliera
-0.38%
Variazione Mensile
-0.38%
Variazione Semestrale
-7.37%
Variazione Annuale
-23.70%
