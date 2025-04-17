KurseKategorien
XFLT: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic

5.26 USD 0.01 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XFLT hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.25 bis zu einem Hoch von 5.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von XFLT heute?

Die Aktie von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) notiert heute bei 5.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.25 - 5.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.27 und das Handelsvolumen erreichte 585. Das Live-Chart von XFLT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie XFLT Dividenden?

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic wird derzeit mit 5.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -23.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XFLT zu verfolgen.

Wie kaufe ich XFLT-Aktien?

Sie können Aktien von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) zum aktuellen Kurs von 5.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.26 oder 5.56 platziert, während 585 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XFLT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in XFLT-Aktien?

Bei einer Investition in XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic müssen die jährliche Spanne 4.76 - 7.17 und der aktuelle Kurs 5.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.75% und -7.72%, bevor sie Orders zu 5.26 oder 5.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XFLT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?

Der höchste Kurs von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) im vergangenen Jahr lag bei 7.17. Innerhalb von 4.76 - 7.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?

Der niedrigste Kurs von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) im Laufe des Jahres betrug 4.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.26 und der Spanne 4.76 - 7.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XFLT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von XFLT statt?

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.27 und -23.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
5.25 5.30
Jahresspanne
4.76 7.17
Vorheriger Schlusskurs
5.27
Eröffnung
5.26
Bid
5.26
Ask
5.56
Tief
5.25
Hoch
5.30
Volumen
585
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
-0.75%
6-Monatsänderung
-7.72%
Jahresänderung
-23.99%
04 Oktober, Samstag