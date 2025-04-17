- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XFLT: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic
Курс XFLT за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.25, а максимальная — 5.30.
Следите за динамикой XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XFLT
- XAI Octagon trust to sell $71.5 million in preferred shares
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (September 2025)
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- I Am Buying Big Income, Yields 15%: XFLT
- CEF Weekly Review: The FINS Cage Match
- XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XFLT's NAV Discount Warrants A Cautious Upgrade (NYSE:XFLT)
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- XFLT: Economic Bifurcation Bleeds CLO Equity (NYSE:XFLT)
- 5 Closed-End Fund Buys In The Month Of July 2025
- 5 Best CEFs This Month For Yields Upto 13% (July 2025)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- What Recent CEF Distribution Cuts Mean, And Why I'm Not Concerned
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 15% (June 2025) (June 2025)
- XFLT: Valuation Remains Attractive For This 14.6%-Yielding Loan/CLO CEF (NYSE:XFLT)
- HYI: Potential Switch To Perpetual Pending Tender Offer (NYSE:HYI)
- XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) Q1 2025 Earnings Call
- XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Declares its Monthly Common Shares Distribution of $0.070 per Share
- XFLT ETF: The Fear Of Defaults May Suppress Valuations (NYSE:XFLT)
- 5 Best CEFs This Month For Yields Up To 14% (May 2025) (May 2025)
- Elon Musk’s XAI Holdings in talks to raise $20 billion from investors, Bloomberg News reports
- New Income Opportunities And Stress-Testing Our 2025 Playbook
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XFLT сегодня?
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) сегодня оценивается на уровне 5.26. Инструмент торгуется в пределах 5.25 - 5.30, вчерашнее закрытие составило 5.27, а торговый объем достиг 585. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XFLT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic?
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic в настоящее время оценивается в 5.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.99% и USD. Отслеживайте движения XFLT на графике в реальном времени.
Как купить акции XFLT?
Вы можете купить акции XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) по текущей цене 5.26. Ордера обычно размещаются около 5.26 или 5.56, тогда как 585 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XFLT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XFLT?
Инвестирование в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic предполагает учет годового диапазона 4.76 - 7.17 и текущей цены 5.26. Многие сравнивают -0.75% и -7.72% перед размещением ордеров на 5.26 или 5.56. Изучайте ежедневные изменения цены XFLT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?
Самая высокая цена XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) за последний год составила 7.17. Акции заметно колебались в пределах 4.76 - 7.17, сравнение с 5.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?
Самая низкая цена XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) за год составила 4.76. Сравнение с текущими 5.26 и 4.76 - 7.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XFLT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XFLT?
В прошлом XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.27 и -23.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.27
- Open
- 5.26
- Bid
- 5.26
- Ask
- 5.56
- Low
- 5.25
- High
- 5.30
- Объем
- 585
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -0.75%
- 6-месячное изменение
- -7.72%
- Годовое изменение
- -23.99%