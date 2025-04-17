КотировкиРазделы
XFLT: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic

5.26 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XFLT за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.25, а максимальная — 5.30.

Следите за динамикой XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XFLT сегодня?

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) сегодня оценивается на уровне 5.26. Инструмент торгуется в пределах 5.25 - 5.30, вчерашнее закрытие составило 5.27, а торговый объем достиг 585. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XFLT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic?

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic в настоящее время оценивается в 5.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.99% и USD. Отслеживайте движения XFLT на графике в реальном времени.

Как купить акции XFLT?

Вы можете купить акции XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) по текущей цене 5.26. Ордера обычно размещаются около 5.26 или 5.56, тогда как 585 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XFLT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XFLT?

Инвестирование в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic предполагает учет годового диапазона 4.76 - 7.17 и текущей цены 5.26. Многие сравнивают -0.75% и -7.72% перед размещением ордеров на 5.26 или 5.56. Изучайте ежедневные изменения цены XFLT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?

Самая высокая цена XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) за последний год составила 7.17. Акции заметно колебались в пределах 4.76 - 7.17, сравнение с 5.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?

Самая низкая цена XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) за год составила 4.76. Сравнение с текущими 5.26 и 4.76 - 7.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XFLT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XFLT?

В прошлом XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.27 и -23.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.25 5.30
Годовой диапазон
4.76 7.17
Предыдущее закрытие
5.27
Open
5.26
Bid
5.26
Ask
5.56
Low
5.25
High
5.30
Объем
585
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
-0.75%
6-месячное изменение
-7.72%
Годовое изменение
-23.99%
04 октября, суббота