XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) сегодня оценивается на уровне 5.26. Инструмент торгуется в пределах 5.25 - 5.30, вчерашнее закрытие составило 5.27, а торговый объем достиг 585. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XFLT в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?

Самая высокая цена XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) за последний год составила 7.17. Акции заметно колебались в пределах 4.76 - 7.17, сравнение с 5.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic на графике в реальном времени.