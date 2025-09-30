- Visão do mercado
WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP
A taxa do WTFCN para hoje mudou para 0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.03 e o mais alto foi 27.31.
Veja a dinâmica do par de moedas WINTRUST FINANCIAL CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WTFCN hoje?
Hoje WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) está avaliado em 27.23. O instrumento é negociado dentro de 0.70%, o fechamento de ontem foi 27.04, e o volume de negociação atingiu 138. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WTFCN em tempo real.
As ações de WINTRUST FINANCIAL CORP pagam dividendos?
Atualmente WINTRUST FINANCIAL CORP está avaliado em 27.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.93% e USD. Monitore os movimentos de WTFCN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WTFCN?
Você pode comprar ações de WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) pelo preço atual 27.23. Ordens geralmente são executadas perto de 27.23 ou 27.53, enquanto 138 e 0.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WTFCN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WTFCN?
Investir em WINTRUST FINANCIAL CORP envolve considerar a faixa anual 23.55 - 27.31 e o preço atual 27.23. Muitos comparam 3.38% e 7.93% antes de enviar ordens em 27.23 ou 27.53. Estude as mudanças diárias de preço de WTFCN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WINTRUST FINANCIAL CORP?
O maior preço de WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) no último ano foi 27.31. As ações oscilaram bastante dentro de 23.55 - 27.31, e a comparação com 27.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WINTRUST FINANCIAL CORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WINTRUST FINANCIAL CORP?
O menor preço de WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) no ano foi 23.55. A comparação com o preço atual 27.23 e 23.55 - 27.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WTFCN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WTFCN?
No passado WINTRUST FINANCIAL CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.04 e 7.93% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.04
- Open
- 27.03
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Low
- 27.03
- High
- 27.31
- Volume
- 138
- Mudança diária
- 0.70%
- Mudança mensal
- 3.38%
- Mudança de 6 meses
- 7.93%
- Mudança anual
- 7.93%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4