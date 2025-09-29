- Обзор рынка
WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP
Курс WTFCN за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.03, а максимальная — 27.31.
Следите за динамикой WINTRUST FINANCIAL CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTFCN сегодня?
WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) сегодня оценивается на уровне 27.22. Инструмент торгуется в пределах 0.67%, вчерашнее закрытие составило 27.04, а торговый объем достиг 124. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTFCN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WINTRUST FINANCIAL CORP?
WINTRUST FINANCIAL CORP в настоящее время оценивается в 27.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.89% и USD. Отслеживайте движения WTFCN на графике в реальном времени.
Как купить акции WTFCN?
Вы можете купить акции WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) по текущей цене 27.22. Ордера обычно размещаются около 27.22 или 27.52, тогда как 124 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTFCN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTFCN?
Инвестирование в WINTRUST FINANCIAL CORP предполагает учет годового диапазона 23.55 - 27.31 и текущей цены 27.22. Многие сравнивают 3.34% и 7.89% перед размещением ордеров на 27.22 или 27.52. Изучайте ежедневные изменения цены WTFCN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WINTRUST FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) за последний год составила 27.31. Акции заметно колебались в пределах 23.55 - 27.31, сравнение с 27.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WINTRUST FINANCIAL CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WINTRUST FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) за год составила 23.55. Сравнение с текущими 27.22 и 23.55 - 27.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTFCN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTFCN?
В прошлом WINTRUST FINANCIAL CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.04 и 7.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.04
- Open
- 27.03
- Bid
- 27.22
- Ask
- 27.52
- Low
- 27.03
- High
- 27.31
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 3.34%
- 6-месячное изменение
- 7.89%
- Годовое изменение
- 7.89%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%