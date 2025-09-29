КотировкиРазделы
WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP

27.22 USD 0.18 (0.67%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WTFCN за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.03, а максимальная — 27.31.

Следите за динамикой WINTRUST FINANCIAL CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTFCN сегодня?

WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) сегодня оценивается на уровне 27.22. Инструмент торгуется в пределах 0.67%, вчерашнее закрытие составило 27.04, а торговый объем достиг 124. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTFCN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WINTRUST FINANCIAL CORP?

WINTRUST FINANCIAL CORP в настоящее время оценивается в 27.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.89% и USD. Отслеживайте движения WTFCN на графике в реальном времени.

Как купить акции WTFCN?

Вы можете купить акции WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) по текущей цене 27.22. Ордера обычно размещаются около 27.22 или 27.52, тогда как 124 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTFCN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTFCN?

Инвестирование в WINTRUST FINANCIAL CORP предполагает учет годового диапазона 23.55 - 27.31 и текущей цены 27.22. Многие сравнивают 3.34% и 7.89% перед размещением ордеров на 27.22 или 27.52. Изучайте ежедневные изменения цены WTFCN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WINTRUST FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) за последний год составила 27.31. Акции заметно колебались в пределах 23.55 - 27.31, сравнение с 27.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WINTRUST FINANCIAL CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WINTRUST FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) за год составила 23.55. Сравнение с текущими 27.22 и 23.55 - 27.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTFCN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTFCN?

В прошлом WINTRUST FINANCIAL CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.04 и 7.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.03 27.31
Годовой диапазон
23.55 27.31
Предыдущее закрытие
27.04
Open
27.03
Bid
27.22
Ask
27.52
Low
27.03
High
27.31
Объем
124
Дневное изменение
0.67%
Месячное изменение
3.34%
6-месячное изменение
7.89%
Годовое изменение
7.89%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.