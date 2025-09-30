- Panoramica
WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP
Il tasso di cambio WTFCN ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.03 e ad un massimo di 27.31.
Segui le dinamiche di WINTRUST FINANCIAL CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WTFCN oggi?
Oggi le azioni WINTRUST FINANCIAL CORP sono prezzate a 27.23. Viene scambiato all'interno di 0.70%, la chiusura di ieri è stata 27.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 138. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WTFCN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WINTRUST FINANCIAL CORP pagano dividendi?
WINTRUST FINANCIAL CORP è attualmente valutato a 27.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WTFCN.
Come acquistare azioni WTFCN?
Puoi acquistare azioni WINTRUST FINANCIAL CORP al prezzo attuale di 27.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.23 o 27.53, mentre 138 e 0.74% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WTFCN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WTFCN?
Investire in WINTRUST FINANCIAL CORP implica considerare l'intervallo annuale 23.55 - 27.31 e il prezzo attuale 27.23. Molti confrontano 3.38% e 7.93% prima di effettuare ordini su 27.23 o 27.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WTFCN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WINTRUST FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di WINTRUST FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 27.31. All'interno di 23.55 - 27.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WINTRUST FINANCIAL CORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WINTRUST FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) nel corso dell'anno è stato 23.55. Confrontandolo con gli attuali 27.23 e 23.55 - 27.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WTFCN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WTFCN?
WINTRUST FINANCIAL CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.04 e 7.93%.
- Chiusura Precedente
- 27.04
- Apertura
- 27.03
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Minimo
- 27.03
- Massimo
- 27.31
- Volume
- 138
- Variazione giornaliera
- 0.70%
- Variazione Mensile
- 3.38%
- Variazione Semestrale
- 7.93%
- Variazione Annuale
- 7.93%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4