WTFCN股票今天的价格是多少？ WINTRUST FINANCIAL CORP股票今天的定价为27.23。它在0.70%范围内交易，昨天的收盘价为27.04，交易量达到138。WTFCN的实时价格图表显示了这些更新。

WINTRUST FINANCIAL CORP股票是否支付股息？ WINTRUST FINANCIAL CORP目前的价值为27.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.93%和USD。实时查看图表以跟踪WTFCN走势。

如何购买WTFCN股票？ 您可以以27.23的当前价格购买WINTRUST FINANCIAL CORP股票。订单通常设置在27.23或27.53附近，而138和0.74%显示市场活动。立即关注WTFCN的实时图表更新。

如何投资WTFCN股票？ 投资WINTRUST FINANCIAL CORP需要考虑年度范围23.55 - 27.31和当前价格27.23。许多人在以27.23或27.53下订单之前，会比较3.38%和。实时查看WTFCN价格图表，了解每日变化。

WINTRUST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，WINTRUST FINANCIAL CORP的最高价格是27.31。在23.55 - 27.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WINTRUST FINANCIAL CORP的绩效。

WINTRUST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？ WINTRUST FINANCIAL CORP（WTFCN）的最低价格为23.55。将其与当前的27.23和23.55 - 27.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTFCN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。