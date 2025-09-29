报价部分
货币 / WTFCN
WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP

27.23 USD 0.19 (0.70%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WTFCN汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点27.03和高点27.31进行交易。

关注WINTRUST FINANCIAL CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

WTFCN股票今天的价格是多少？

WINTRUST FINANCIAL CORP股票今天的定价为27.23。它在0.70%范围内交易，昨天的收盘价为27.04，交易量达到138。WTFCN的实时价格图表显示了这些更新。

WINTRUST FINANCIAL CORP股票是否支付股息？

WINTRUST FINANCIAL CORP目前的价值为27.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.93%和USD。实时查看图表以跟踪WTFCN走势。

如何购买WTFCN股票？

您可以以27.23的当前价格购买WINTRUST FINANCIAL CORP股票。订单通常设置在27.23或27.53附近，而138和0.74%显示市场活动。立即关注WTFCN的实时图表更新。

如何投资WTFCN股票？

投资WINTRUST FINANCIAL CORP需要考虑年度范围23.55 - 27.31和当前价格27.23。许多人在以27.23或27.53下订单之前，会比较3.38%和。实时查看WTFCN价格图表，了解每日变化。

WINTRUST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WINTRUST FINANCIAL CORP的最高价格是27.31。在23.55 - 27.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WINTRUST FINANCIAL CORP的绩效。

WINTRUST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

WINTRUST FINANCIAL CORP（WTFCN）的最低价格为23.55。将其与当前的27.23和23.55 - 27.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTFCN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WTFCN股票是什么时候拆分的？

WINTRUST FINANCIAL CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.04和7.93%中可见。

日范围
27.03 27.31
年范围
23.55 27.31
前一天收盘价
27.04
开盘价
27.03
卖价
27.23
买价
27.53
最低价
27.03
最高价
27.31
交易量
138
日变化
0.70%
月变化
3.38%
6个月变化
7.93%
年变化
7.93%
