WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP
今日WTFCN汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点27.03和高点27.31进行交易。
关注WINTRUST FINANCIAL CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
WTFCN股票今天的价格是多少？
WINTRUST FINANCIAL CORP股票今天的定价为27.23。它在0.70%范围内交易，昨天的收盘价为27.04，交易量达到138。WTFCN的实时价格图表显示了这些更新。
WINTRUST FINANCIAL CORP股票是否支付股息？
WINTRUST FINANCIAL CORP目前的价值为27.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.93%和USD。实时查看图表以跟踪WTFCN走势。
如何购买WTFCN股票？
您可以以27.23的当前价格购买WINTRUST FINANCIAL CORP股票。订单通常设置在27.23或27.53附近，而138和0.74%显示市场活动。立即关注WTFCN的实时图表更新。
如何投资WTFCN股票？
投资WINTRUST FINANCIAL CORP需要考虑年度范围23.55 - 27.31和当前价格27.23。许多人在以27.23或27.53下订单之前，会比较3.38%和。实时查看WTFCN价格图表，了解每日变化。
WINTRUST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WINTRUST FINANCIAL CORP的最高价格是27.31。在23.55 - 27.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WINTRUST FINANCIAL CORP的绩效。
WINTRUST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？
WINTRUST FINANCIAL CORP（WTFCN）的最低价格为23.55。将其与当前的27.23和23.55 - 27.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTFCN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WTFCN股票是什么时候拆分的？
WINTRUST FINANCIAL CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.04和7.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.04
- 开盘价
- 27.03
- 卖价
- 27.23
- 买价
- 27.53
- 最低价
- 27.03
- 最高价
- 27.31
- 交易量
- 138
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- 3.38%
- 6个月变化
- 7.93%
- 年变化
- 7.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值