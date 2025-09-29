- Panorámica
WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP
El tipo de cambio de WTFCN de hoy ha cambiado un 0.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.03, mientras que el máximo ha alcanzado 27.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WINTRUST FINANCIAL CORP. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WTFCN hoy?
WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) se evalúa hoy en 27.23. El instrumento se negocia dentro de 0.70%; el cierre de ayer ha sido 27.04 y el volumen comercial ha alcanzado 138. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WTFCN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WINTRUST FINANCIAL CORP?
WINTRUST FINANCIAL CORP se evalúa actualmente en 27.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.93% y USD. Monitoree los movimientos de WTFCN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WTFCN?
Puede comprar acciones de WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) al precio actual de 27.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.23 o 27.53, mientras que 138 y 0.74% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WTFCN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WTFCN?
Invertir en WINTRUST FINANCIAL CORP implica tener en cuenta el rango anual 23.55 - 27.31 y el precio actual 27.23. Muchos comparan 3.38% y 7.93% antes de colocar órdenes en 27.23 o 27.53. Estudie los cambios diarios de precios de WTFCN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WINTRUST FINANCIAL CORP?
El precio más alto de WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) en el último año ha sido 27.31. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.55 - 27.31, una comparación con 27.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WINTRUST FINANCIAL CORP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WINTRUST FINANCIAL CORP?
El precio más bajo de WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) para el año ha sido 23.55. La comparación con los actuales 27.23 y 23.55 - 27.31 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WTFCN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WTFCN?
En el pasado, WINTRUST FINANCIAL CORP ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.04 y 7.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.04
- Open
- 27.03
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Low
- 27.03
- High
- 27.31
- Volumen
- 138
- Cambio diario
- 0.70%
- Cambio mensual
- 3.38%
- Cambio a 6 meses
- 7.93%
- Cambio anual
- 7.93%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.