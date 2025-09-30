- Übersicht
WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP
Der Wechselkurs von WTFCN hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.03 bis zu einem Hoch von 27.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die WINTRUST FINANCIAL CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WTFCN heute?
Die Aktie von WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) notiert heute bei 27.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.70% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.04 und das Handelsvolumen erreichte 138. Das Live-Chart von WTFCN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WTFCN Dividenden?
WINTRUST FINANCIAL CORP wird derzeit mit 27.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WTFCN zu verfolgen.
Wie kaufe ich WTFCN-Aktien?
Sie können Aktien von WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) zum aktuellen Kurs von 27.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.23 oder 27.53 platziert, während 138 und 0.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WTFCN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WTFCN-Aktien?
Bei einer Investition in WINTRUST FINANCIAL CORP müssen die jährliche Spanne 23.55 - 27.31 und der aktuelle Kurs 27.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.38% und 7.93%, bevor sie Orders zu 27.23 oder 27.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WTFCN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WINTRUST FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) im vergangenen Jahr lag bei 27.31. Innerhalb von 23.55 - 27.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WINTRUST FINANCIAL CORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WINTRUST FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) im Laufe des Jahres betrug 23.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.23 und der Spanne 23.55 - 27.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WTFCN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WTFCN statt?
WINTRUST FINANCIAL CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.04 und 7.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.04
- Eröffnung
- 27.03
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Tief
- 27.03
- Hoch
- 27.31
- Volumen
- 138
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- 3.38%
- 6-Monatsänderung
- 7.93%
- Jahresänderung
- 7.93%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4