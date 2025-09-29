- 概要
WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP
WTFCNの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり27.03の安値と27.31の高値で取引されました。
WINTRUST FINANCIAL CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
WTFCN株の現在の価格は？
WINTRUST FINANCIAL CORPの株価は本日27.23です。0.70%内で取引され、前日の終値は27.04、取引量は138に達しました。WTFCNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WINTRUST FINANCIAL CORPの株は配当を出しますか？
WINTRUST FINANCIAL CORPの現在の価格は27.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.93%やUSDにも注目します。WTFCNの動きはライブチャートで確認できます。
WTFCN株を買う方法は？
WINTRUST FINANCIAL CORPの株は現在27.23で購入可能です。注文は通常27.23または27.53付近で行われ、138や0.74%が市場の動きを示します。WTFCNの最新情報はライブチャートで確認できます。
WTFCN株に投資する方法は？
WINTRUST FINANCIAL CORPへの投資では、年間の値幅23.55 - 27.31と現在の27.23を考慮します。注文は多くの場合27.23や27.53で行われる前に、3.38%や7.93%と比較されます。WTFCNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WINTRUST FINANCIAL CORPの株の最高値は？
WINTRUST FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は27.31でした。23.55 - 27.31内で株価は大きく変動し、27.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WINTRUST FINANCIAL CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WINTRUST FINANCIAL CORPの株の最低値は？
WINTRUST FINANCIAL CORP(WTFCN)の年間最安値は23.55でした。現在の27.23や23.55 - 27.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WTFCNの動きはライブチャートで確認できます。
WTFCNの株式分割はいつ行われましたか？
WINTRUST FINANCIAL CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.04、7.93%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.04
- 始値
- 27.03
- 買値
- 27.23
- 買値
- 27.53
- 安値
- 27.03
- 高値
- 27.31
- 出来高
- 138
- 1日の変化
- 0.70%
- 1ヶ月の変化
- 3.38%
- 6ヶ月の変化
- 7.93%
- 1年の変化
- 7.93%
- 実際
- 期待
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
