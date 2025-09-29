クォートセクション
WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP

27.23 USD 0.19 (0.70%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WTFCNの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり27.03の安値と27.31の高値で取引されました。

WINTRUST FINANCIAL CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

WTFCN株の現在の価格は？

WINTRUST FINANCIAL CORPの株価は本日27.23です。0.70%内で取引され、前日の終値は27.04、取引量は138に達しました。WTFCNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WINTRUST FINANCIAL CORPの株は配当を出しますか？

WINTRUST FINANCIAL CORPの現在の価格は27.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.93%やUSDにも注目します。WTFCNの動きはライブチャートで確認できます。

WTFCN株を買う方法は？

WINTRUST FINANCIAL CORPの株は現在27.23で購入可能です。注文は通常27.23または27.53付近で行われ、138や0.74%が市場の動きを示します。WTFCNの最新情報はライブチャートで確認できます。

WTFCN株に投資する方法は？

WINTRUST FINANCIAL CORPへの投資では、年間の値幅23.55 - 27.31と現在の27.23を考慮します。注文は多くの場合27.23や27.53で行われる前に、3.38%や7.93%と比較されます。WTFCNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WINTRUST FINANCIAL CORPの株の最高値は？

WINTRUST FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は27.31でした。23.55 - 27.31内で株価は大きく変動し、27.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WINTRUST FINANCIAL CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WINTRUST FINANCIAL CORPの株の最低値は？

WINTRUST FINANCIAL CORP(WTFCN)の年間最安値は23.55でした。現在の27.23や23.55 - 27.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WTFCNの動きはライブチャートで確認できます。

WTFCNの株式分割はいつ行われましたか？

WINTRUST FINANCIAL CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.04、7.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.03 27.31
1年のレンジ
23.55 27.31
以前の終値
27.04
始値
27.03
買値
27.23
買値
27.53
安値
27.03
高値
27.31
出来高
138
1日の変化
0.70%
1ヶ月の変化
3.38%
6ヶ月の変化
7.93%
1年の変化
7.93%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待