WTFCN: WINTRUST FINANCIAL CORP
Le taux de change de WTFCN a changé de 0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.03 et à un maximum de 27.31.
Suivez la dynamique WINTRUST FINANCIAL CORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WTFCN aujourd'hui ?
L'action WINTRUST FINANCIAL CORP est cotée à 27.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.70%, a clôturé hier à 27.04 et son volume d'échange a atteint 138. Le graphique en temps réel du cours de WTFCN présente ces mises à jour.
L'action WINTRUST FINANCIAL CORP verse-t-elle des dividendes ?
WINTRUST FINANCIAL CORP est actuellement valorisé à 27.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WTFCN.
Comment acheter des actions WTFCN ?
Vous pouvez acheter des actions WINTRUST FINANCIAL CORP au cours actuel de 27.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.23 ou de 27.53, le 138 et le 0.74% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WTFCN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WTFCN ?
Investir dans WINTRUST FINANCIAL CORP implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.55 - 27.31 et le prix actuel 27.23. Beaucoup comparent 3.38% et 7.93% avant de passer des ordres à 27.23 ou 27.53. Consultez le graphique du cours de WTFCN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WINTRUST FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus élevé de WINTRUST FINANCIAL CORP l'année dernière était 27.31. Au cours de 23.55 - 27.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WINTRUST FINANCIAL CORP sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WINTRUST FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus bas de WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFCN) sur l'année a été 23.55. Sa comparaison avec 27.23 et 23.55 - 27.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WTFCN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WTFCN a-t-elle été divisée ?
WINTRUST FINANCIAL CORP a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.04 et 7.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.04
- Ouverture
- 27.03
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Plus Bas
- 27.03
- Plus Haut
- 27.31
- Volume
- 138
- Changement quotidien
- 0.70%
- Changement Mensuel
- 3.38%
- Changement à 6 Mois
- 7.93%
- Changement Annuel
- 7.93%
