WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.
A taxa do WHWK para hoje mudou para -1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.88 e o mais alto foi 1.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Whitehawk Therapeutics, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WHWK hoje?
Hoje Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) está avaliado em 1.92. O instrumento é negociado dentro de -1.03%, o fechamento de ontem foi 1.94, e o volume de negociação atingiu 284. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WHWK em tempo real.
As ações de Whitehawk Therapeutics, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Whitehawk Therapeutics, Inc. está avaliado em 1.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -7.69% e USD. Monitore os movimentos de WHWK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WHWK?
Você pode comprar ações de Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) pelo preço atual 1.92. Ordens geralmente são executadas perto de 1.92 ou 2.22, enquanto 284 e -2.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WHWK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WHWK?
Investir em Whitehawk Therapeutics, Inc. envolve considerar a faixa anual 1.40 - 2.20 e o preço atual 1.92. Muitos comparam 9.09% e 5.49% antes de enviar ordens em 1.92 ou 2.22. Estude as mudanças diárias de preço de WHWK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Whitehawk Therapeutics, Inc.?
O maior preço de Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) no último ano foi 2.20. As ações oscilaram bastante dentro de 1.40 - 2.20, e a comparação com 1.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Whitehawk Therapeutics, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Whitehawk Therapeutics, Inc.?
O menor preço de Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) no ano foi 1.40. A comparação com o preço atual 1.92 e 1.40 - 2.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WHWK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WHWK?
No passado Whitehawk Therapeutics, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.94 e -7.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.94
- Open
- 1.97
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.88
- High
- 1.97
- Volume
- 284
- Mudança diária
- -1.03%
- Mudança mensal
- 9.09%
- Mudança de 6 meses
- 5.49%
- Mudança anual
- -7.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4