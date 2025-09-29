- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.
El tipo de cambio de WHWK de hoy ha cambiado un -1.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.88, mientras que el máximo ha alcanzado 1.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Whitehawk Therapeutics, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WHWK hoy?
Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) se evalúa hoy en 1.92. El instrumento se negocia dentro de -1.03%; el cierre de ayer ha sido 1.94 y el volumen comercial ha alcanzado 284. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WHWK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Whitehawk Therapeutics, Inc.?
Whitehawk Therapeutics, Inc. se evalúa actualmente en 1.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -7.69% y USD. Monitoree los movimientos de WHWK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WHWK?
Puede comprar acciones de Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) al precio actual de 1.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.92 o 2.22, mientras que 284 y -2.54% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WHWK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WHWK?
Invertir en Whitehawk Therapeutics, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 1.40 - 2.20 y el precio actual 1.92. Muchos comparan 9.09% y 5.49% antes de colocar órdenes en 1.92 o 2.22. Estudie los cambios diarios de precios de WHWK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Whitehawk Therapeutics, Inc.?
El precio más alto de Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) en el último año ha sido 2.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.40 - 2.20, una comparación con 1.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Whitehawk Therapeutics, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Whitehawk Therapeutics, Inc.?
El precio más bajo de Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) para el año ha sido 1.40. La comparación con los actuales 1.92 y 1.40 - 2.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WHWK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WHWK?
En el pasado, Whitehawk Therapeutics, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.94 y -7.69% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.94
- Open
- 1.97
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.88
- High
- 1.97
- Volumen
- 284
- Cambio diario
- -1.03%
- Cambio mensual
- 9.09%
- Cambio a 6 meses
- 5.49%
- Cambio anual
- -7.69%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.