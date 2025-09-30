- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.
Le taux de change de WHWK a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.88 et à un maximum de 1.97.
Suivez la dynamique Whitehawk Therapeutics, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WHWK aujourd'hui ?
L'action Whitehawk Therapeutics, Inc. est cotée à 1.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.03%, a clôturé hier à 1.94 et son volume d'échange a atteint 284. Le graphique en temps réel du cours de WHWK présente ces mises à jour.
L'action Whitehawk Therapeutics, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Whitehawk Therapeutics, Inc. est actuellement valorisé à 1.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -7.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WHWK.
Comment acheter des actions WHWK ?
Vous pouvez acheter des actions Whitehawk Therapeutics, Inc. au cours actuel de 1.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.92 ou de 2.22, le 284 et le -2.54% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WHWK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WHWK ?
Investir dans Whitehawk Therapeutics, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.40 - 2.20 et le prix actuel 1.92. Beaucoup comparent 9.09% et 5.49% avant de passer des ordres à 1.92 ou 2.22. Consultez le graphique du cours de WHWK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Whitehawk Therapeutics, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Whitehawk Therapeutics, Inc. l'année dernière était 2.20. Au cours de 1.40 - 2.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Whitehawk Therapeutics, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Whitehawk Therapeutics, Inc. ?
Le cours le plus bas de Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) sur l'année a été 1.40. Sa comparaison avec 1.92 et 1.40 - 2.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WHWK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WHWK a-t-elle été divisée ?
Whitehawk Therapeutics, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.94 et -7.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.94
- Ouverture
- 1.97
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Plus Bas
- 1.88
- Plus Haut
- 1.97
- Volume
- 284
- Changement quotidien
- -1.03%
- Changement Mensuel
- 9.09%
- Changement à 6 Mois
- 5.49%
- Changement Annuel
- -7.69%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4