- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.
Курс WHWK за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.88, а максимальная — 1.97.
Следите за динамикой Whitehawk Therapeutics, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WHWK сегодня?
Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) сегодня оценивается на уровне 1.92. Инструмент торгуется в пределах -1.03%, вчерашнее закрытие составило 1.94, а торговый объем достиг 271. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WHWK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Whitehawk Therapeutics, Inc.?
Whitehawk Therapeutics, Inc. в настоящее время оценивается в 1.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.69% и USD. Отслеживайте движения WHWK на графике в реальном времени.
Как купить акции WHWK?
Вы можете купить акции Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) по текущей цене 1.92. Ордера обычно размещаются около 1.92 или 2.22, тогда как 271 и -2.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WHWK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WHWK?
Инвестирование в Whitehawk Therapeutics, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.40 - 2.20 и текущей цены 1.92. Многие сравнивают 9.09% и 5.49% перед размещением ордеров на 1.92 или 2.22. Изучайте ежедневные изменения цены WHWK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Whitehawk Therapeutics, Inc.?
Самая высокая цена Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) за последний год составила 2.20. Акции заметно колебались в пределах 1.40 - 2.20, сравнение с 1.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Whitehawk Therapeutics, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Whitehawk Therapeutics, Inc.?
Самая низкая цена Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) за год составила 1.40. Сравнение с текущими 1.92 и 1.40 - 2.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WHWK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WHWK?
В прошлом Whitehawk Therapeutics, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.94 и -7.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.94
- Open
- 1.97
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.88
- High
- 1.97
- Объем
- 271
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- 9.09%
- 6-месячное изменение
- 5.49%
- Годовое изменение
- -7.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%