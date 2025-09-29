КотировкиРазделы
WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.

1.92 USD 0.02 (1.03%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WHWK за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.88, а максимальная — 1.97.

Следите за динамикой Whitehawk Therapeutics, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WHWK сегодня?

Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) сегодня оценивается на уровне 1.92. Инструмент торгуется в пределах -1.03%, вчерашнее закрытие составило 1.94, а торговый объем достиг 271. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WHWK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Whitehawk Therapeutics, Inc.?

Whitehawk Therapeutics, Inc. в настоящее время оценивается в 1.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.69% и USD. Отслеживайте движения WHWK на графике в реальном времени.

Как купить акции WHWK?

Вы можете купить акции Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) по текущей цене 1.92. Ордера обычно размещаются около 1.92 или 2.22, тогда как 271 и -2.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WHWK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WHWK?

Инвестирование в Whitehawk Therapeutics, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.40 - 2.20 и текущей цены 1.92. Многие сравнивают 9.09% и 5.49% перед размещением ордеров на 1.92 или 2.22. Изучайте ежедневные изменения цены WHWK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Whitehawk Therapeutics, Inc.?

Самая высокая цена Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) за последний год составила 2.20. Акции заметно колебались в пределах 1.40 - 2.20, сравнение с 1.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Whitehawk Therapeutics, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Whitehawk Therapeutics, Inc.?

Самая низкая цена Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) за год составила 1.40. Сравнение с текущими 1.92 и 1.40 - 2.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WHWK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WHWK?

В прошлом Whitehawk Therapeutics, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.94 и -7.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.88 1.97
Годовой диапазон
1.40 2.20
Предыдущее закрытие
1.94
Open
1.97
Bid
1.92
Ask
2.22
Low
1.88
High
1.97
Объем
271
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
9.09%
6-месячное изменение
5.49%
Годовое изменение
-7.69%
