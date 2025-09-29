WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.
今日WHWK汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点1.88和高点1.97进行交易。
关注Whitehawk Therapeutics, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WHWK股票今天的价格是多少？
Whitehawk Therapeutics, Inc.股票今天的定价为1.92。它在-1.03%范围内交易，昨天的收盘价为1.94，交易量达到284。WHWK的实时价格图表显示了这些更新。
Whitehawk Therapeutics, Inc.股票是否支付股息？
Whitehawk Therapeutics, Inc.目前的价值为1.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.69%和USD。实时查看图表以跟踪WHWK走势。
如何购买WHWK股票？
您可以以1.92的当前价格购买Whitehawk Therapeutics, Inc.股票。订单通常设置在1.92或2.22附近，而284和-2.54%显示市场活动。立即关注WHWK的实时图表更新。
如何投资WHWK股票？
投资Whitehawk Therapeutics, Inc.需要考虑年度范围1.40 - 2.20和当前价格1.92。许多人在以1.92或2.22下订单之前，会比较9.09%和。实时查看WHWK价格图表，了解每日变化。
Whitehawk Therapeutics, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Whitehawk Therapeutics, Inc.的最高价格是2.20。在1.40 - 2.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Whitehawk Therapeutics, Inc.的绩效。
Whitehawk Therapeutics, Inc.股票的最低价格是多少？
Whitehawk Therapeutics, Inc.（WHWK）的最低价格为1.40。将其与当前的1.92和1.40 - 2.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WHWK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WHWK股票是什么时候拆分的？
Whitehawk Therapeutics, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.94和-7.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.94
- 开盘价
- 1.97
- 卖价
- 1.92
- 买价
- 2.22
- 最低价
- 1.88
- 最高价
- 1.97
- 交易量
- 284
- 日变化
- -1.03%
- 月变化
- 9.09%
- 6个月变化
- 5.49%
- 年变化
- -7.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值