Valute / WHWK
WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.

1.92 USD 0.02 (1.03%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WHWK ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.88 e ad un massimo di 1.97.

Segui le dinamiche di Whitehawk Therapeutics, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WHWK oggi?

Oggi le azioni Whitehawk Therapeutics, Inc. sono prezzate a 1.92. Viene scambiato all'interno di -1.03%, la chiusura di ieri è stata 1.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 284. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WHWK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Whitehawk Therapeutics, Inc. pagano dividendi?

Whitehawk Therapeutics, Inc. è attualmente valutato a 1.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -7.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WHWK.

Come acquistare azioni WHWK?

Puoi acquistare azioni Whitehawk Therapeutics, Inc. al prezzo attuale di 1.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.92 o 2.22, mentre 284 e -2.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WHWK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WHWK?

Investire in Whitehawk Therapeutics, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 1.40 - 2.20 e il prezzo attuale 1.92. Molti confrontano 9.09% e 5.49% prima di effettuare ordini su 1.92 o 2.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WHWK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Whitehawk Therapeutics, Inc.?

Il prezzo massimo di Whitehawk Therapeutics, Inc. nell'ultimo anno è stato 2.20. All'interno di 1.40 - 2.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Whitehawk Therapeutics, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Whitehawk Therapeutics, Inc.?

Il prezzo più basso di Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) nel corso dell'anno è stato 1.40. Confrontandolo con gli attuali 1.92 e 1.40 - 2.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WHWK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WHWK?

Whitehawk Therapeutics, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.94 e -7.69%.

Intervallo Giornaliero
1.88 1.97
Intervallo Annuale
1.40 2.20
Chiusura Precedente
1.94
Apertura
1.97
Bid
1.92
Ask
2.22
Minimo
1.88
Massimo
1.97
Volume
284
Variazione giornaliera
-1.03%
Variazione Mensile
9.09%
Variazione Semestrale
5.49%
Variazione Annuale
-7.69%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4