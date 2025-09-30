- Übersicht
WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.
Der Wechselkurs von WHWK hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.88 bis zu einem Hoch von 1.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Whitehawk Therapeutics, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WHWK heute?
Die Aktie von Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) notiert heute bei 1.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.94 und das Handelsvolumen erreichte 284. Das Live-Chart von WHWK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WHWK Dividenden?
Whitehawk Therapeutics, Inc. wird derzeit mit 1.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -7.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WHWK zu verfolgen.
Wie kaufe ich WHWK-Aktien?
Sie können Aktien von Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) zum aktuellen Kurs von 1.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.92 oder 2.22 platziert, während 284 und -2.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WHWK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WHWK-Aktien?
Bei einer Investition in Whitehawk Therapeutics, Inc. müssen die jährliche Spanne 1.40 - 2.20 und der aktuelle Kurs 1.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.09% und 5.49%, bevor sie Orders zu 1.92 oder 2.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WHWK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Whitehawk Therapeutics, Inc.?
Der höchste Kurs von Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) im vergangenen Jahr lag bei 2.20. Innerhalb von 1.40 - 2.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Whitehawk Therapeutics, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Whitehawk Therapeutics, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Whitehawk Therapeutics, Inc. (WHWK) im Laufe des Jahres betrug 1.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.92 und der Spanne 1.40 - 2.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WHWK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WHWK statt?
Whitehawk Therapeutics, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.94 und -7.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.94
- Eröffnung
- 1.97
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Tief
- 1.88
- Hoch
- 1.97
- Volumen
- 284
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- 9.09%
- 6-Monatsänderung
- 5.49%
- Jahresänderung
- -7.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4