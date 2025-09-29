- 概要
WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.
WHWKの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり1.88の安値と1.97の高値で取引されました。
Whitehawk Therapeutics, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
WHWK株の現在の価格は？
Whitehawk Therapeutics, Inc.の株価は本日1.92です。-1.03%内で取引され、前日の終値は1.94、取引量は284に達しました。WHWKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Whitehawk Therapeutics, Inc.の株は配当を出しますか？
Whitehawk Therapeutics, Inc.の現在の価格は1.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は-7.69%やUSDにも注目します。WHWKの動きはライブチャートで確認できます。
WHWK株を買う方法は？
Whitehawk Therapeutics, Inc.の株は現在1.92で購入可能です。注文は通常1.92または2.22付近で行われ、284や-2.54%が市場の動きを示します。WHWKの最新情報はライブチャートで確認できます。
WHWK株に投資する方法は？
Whitehawk Therapeutics, Inc.への投資では、年間の値幅1.40 - 2.20と現在の1.92を考慮します。注文は多くの場合1.92や2.22で行われる前に、9.09%や5.49%と比較されます。WHWKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Whitehawk Therapeutics, Inc.の株の最高値は？
Whitehawk Therapeutics, Inc.の過去1年の最高値は2.20でした。1.40 - 2.20内で株価は大きく変動し、1.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Whitehawk Therapeutics, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Whitehawk Therapeutics, Inc.の株の最低値は？
Whitehawk Therapeutics, Inc.(WHWK)の年間最安値は1.40でした。現在の1.92や1.40 - 2.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WHWKの動きはライブチャートで確認できます。
WHWKの株式分割はいつ行われましたか？
Whitehawk Therapeutics, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.94、-7.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.94
- 始値
- 1.97
- 買値
- 1.92
- 買値
- 2.22
- 安値
- 1.88
- 高値
- 1.97
- 出来高
- 284
- 1日の変化
- -1.03%
- 1ヶ月の変化
- 9.09%
- 6ヶ月の変化
- 5.49%
- 1年の変化
- -7.69%
- 実際
