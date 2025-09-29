クォートセクション
通貨 / WHWK
WHWK: Whitehawk Therapeutics, Inc.

1.92 USD 0.02 (1.03%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WHWKの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり1.88の安値と1.97の高値で取引されました。

Whitehawk Therapeutics, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

WHWK株の現在の価格は？

Whitehawk Therapeutics, Inc.の株価は本日1.92です。-1.03%内で取引され、前日の終値は1.94、取引量は284に達しました。WHWKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Whitehawk Therapeutics, Inc.の株は配当を出しますか？

Whitehawk Therapeutics, Inc.の現在の価格は1.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は-7.69%やUSDにも注目します。WHWKの動きはライブチャートで確認できます。

WHWK株を買う方法は？

Whitehawk Therapeutics, Inc.の株は現在1.92で購入可能です。注文は通常1.92または2.22付近で行われ、284や-2.54%が市場の動きを示します。WHWKの最新情報はライブチャートで確認できます。

WHWK株に投資する方法は？

Whitehawk Therapeutics, Inc.への投資では、年間の値幅1.40 - 2.20と現在の1.92を考慮します。注文は多くの場合1.92や2.22で行われる前に、9.09%や5.49%と比較されます。WHWKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Whitehawk Therapeutics, Inc.の株の最高値は？

Whitehawk Therapeutics, Inc.の過去1年の最高値は2.20でした。1.40 - 2.20内で株価は大きく変動し、1.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Whitehawk Therapeutics, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Whitehawk Therapeutics, Inc.の株の最低値は？

Whitehawk Therapeutics, Inc.(WHWK)の年間最安値は1.40でした。現在の1.92や1.40 - 2.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WHWKの動きはライブチャートで確認できます。

WHWKの株式分割はいつ行われましたか？

Whitehawk Therapeutics, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.94、-7.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.88 1.97
1年のレンジ
1.40 2.20
以前の終値
1.94
始値
1.97
買値
1.92
買値
2.22
安値
1.88
高値
1.97
出来高
284
1日の変化
-1.03%
1ヶ月の変化
9.09%
6ヶ月の変化
5.49%
1年の変化
-7.69%
