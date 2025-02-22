Moedas / WHF
WHF: WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund
8.81 USD 0.05 (0.57%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WHF para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.70 e o mais alto foi 8.85.
Veja a dinâmica do par de moedas WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHF Notícias
- Implied Volatility Surging for WhiteHorse Finance Stock Options
- New Strong Sell Stocks for August 14th
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- WhiteHorse Finance 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- WhiteHorse Finance (WHF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- WhiteHorse Finance Q2 2025 slides: NAV declines as portfolio challenges persist
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), Two Harbors Inv (NYSE:TWO)
- WhiteHorse Finance reduces loan facility commitment to $100 million
- WhiteHorse Finance: Don't Get Fooled By The 17% Dividend Yield (NASDAQ:WHF)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Two Harbors Inv (NYSE:TWO), Horizon Tech Finance (NASDAQ:HRZN)
- 2 BDCs With Uninterrupted Dividends: 1 Will Likely Become Aristocrat, 1 Likely To Cut
- WhiteHorse Finance 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance (WHF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 11: 7.92% YTM With WHF And Its Baby Bond WHFCL (NASDAQ:WHF)
Faixa diária
8.70 8.85
Faixa anual
8.37 12.18
- Fechamento anterior
- 8.76
- Open
- 8.80
- Bid
- 8.81
- Ask
- 9.11
- Low
- 8.70
- High
- 8.85
- Volume
- 703
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 3.53%
- Mudança de 6 meses
- -8.99%
- Mudança anual
- -24.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh