通貨 / WHF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WHF: WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund
8.81 USD 0.05 (0.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WHFの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり8.70の安値と8.85の高値で取引されました。
WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHF News
- Implied Volatility Surging for WhiteHorse Finance Stock Options
- New Strong Sell Stocks for August 14th
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- WhiteHorse Finance 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- WhiteHorse Finance (WHF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- WhiteHorse Finance Q2 2025 slides: NAV declines as portfolio challenges persist
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), Two Harbors Inv (NYSE:TWO)
- WhiteHorse Finance reduces loan facility commitment to $100 million
- WhiteHorse Finance: Don't Get Fooled By The 17% Dividend Yield (NASDAQ:WHF)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Two Harbors Inv (NYSE:TWO), Horizon Tech Finance (NASDAQ:HRZN)
- 2 BDCs With Uninterrupted Dividends: 1 Will Likely Become Aristocrat, 1 Likely To Cut
- WhiteHorse Finance 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance (WHF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 11: 7.92% YTM With WHF And Its Baby Bond WHFCL (NASDAQ:WHF)
1日のレンジ
8.70 8.85
1年のレンジ
8.37 12.18
- 以前の終値
- 8.76
- 始値
- 8.80
- 買値
- 8.81
- 買値
- 9.11
- 安値
- 8.70
- 高値
- 8.85
- 出来高
- 985
- 1日の変化
- 0.57%
- 1ヶ月の変化
- 3.53%
- 6ヶ月の変化
- -8.99%
- 1年の変化
- -24.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K