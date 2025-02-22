Währungen / WHF
WHF: WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund
8.11 USD 0.70 (7.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WHF hat sich für heute um -7.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.11 bis zu einem Hoch von 8.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WHF News
- Implied Volatility Surging for WhiteHorse Finance Stock Options
- New Strong Sell Stocks for August 14th
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- WhiteHorse Finance 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- WhiteHorse Finance (WHF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- WhiteHorse Finance Q2 2025 slides: NAV declines as portfolio challenges persist
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), Two Harbors Inv (NYSE:TWO)
- WhiteHorse Finance reduces loan facility commitment to $100 million
- WhiteHorse Finance: Don't Get Fooled By The 17% Dividend Yield (NASDAQ:WHF)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Two Harbors Inv (NYSE:TWO), Horizon Tech Finance (NASDAQ:HRZN)
- 2 BDCs With Uninterrupted Dividends: 1 Will Likely Become Aristocrat, 1 Likely To Cut
- WhiteHorse Finance 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance (WHF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 11: 7.92% YTM With WHF And Its Baby Bond WHFCL (NASDAQ:WHF)
Tagesspanne
8.11 8.38
Jahresspanne
8.11 12.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.81
- Eröffnung
- 8.35
- Bid
- 8.11
- Ask
- 8.41
- Tief
- 8.11
- Hoch
- 8.38
- Volumen
- 363
- Tagesänderung
- -7.95%
- Monatsänderung
- -4.70%
- 6-Monatsänderung
- -16.22%
- Jahresänderung
- -30.21%
