WHF: WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund

8.11 USD 0.70 (7.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WHF hat sich für heute um -7.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.11 bis zu einem Hoch von 8.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
8.11 8.38
Jahresspanne
8.11 12.18
Vorheriger Schlusskurs
8.81
Eröffnung
8.35
Bid
8.11
Ask
8.41
Tief
8.11
Hoch
8.38
Volumen
363
Tagesänderung
-7.95%
Monatsänderung
-4.70%
6-Monatsänderung
-16.22%
Jahresänderung
-30.21%
