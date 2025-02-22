Divisas / WHF
WHF: WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund
8.76 USD 0.07 (0.79%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WHF de hoy ha cambiado un -0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.72, mientras que el máximo ha alcanzado 8.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WHF News
Rango diario
8.72 8.90
Rango anual
8.37 12.18
- Cierres anteriores
- 8.83
- Open
- 8.85
- Bid
- 8.76
- Ask
- 9.06
- Low
- 8.72
- High
- 8.90
- Volumen
- 378
- Cambio diario
- -0.79%
- Cambio mensual
- 2.94%
- Cambio a 6 meses
- -9.50%
- Cambio anual
- -24.61%
