WHF
WHF: WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund
8.83 USD 0.08 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WHF за сегодня изменился на 0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.76, а максимальная — 8.97.
Следите за динамикой WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WHF
- Implied Volatility Surging for WhiteHorse Finance Stock Options
- New Strong Sell Stocks for August 14th
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- WhiteHorse Finance 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- WhiteHorse Finance (WHF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- WhiteHorse Finance Q2 2025 slides: NAV declines as portfolio challenges persist
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), Two Harbors Inv (NYSE:TWO)
- WhiteHorse Finance reduces loan facility commitment to $100 million
- WhiteHorse Finance: Don't Get Fooled By The 17% Dividend Yield (NASDAQ:WHF)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Two Harbors Inv (NYSE:TWO), Horizon Tech Finance (NASDAQ:HRZN)
- 2 BDCs With Uninterrupted Dividends: 1 Will Likely Become Aristocrat, 1 Likely To Cut
- WhiteHorse Finance 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance (WHF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 11: 7.92% YTM With WHF And Its Baby Bond WHFCL (NASDAQ:WHF)
Дневной диапазон
8.76 8.97
Годовой диапазон
8.37 12.18
- Предыдущее закрытие
- 8.75
- Open
- 8.97
- Bid
- 8.83
- Ask
- 9.13
- Low
- 8.76
- High
- 8.97
- Объем
- 581
- Дневное изменение
- 0.91%
- Месячное изменение
- 3.76%
- 6-месячное изменение
- -8.78%
- Годовое изменение
- -24.01%
