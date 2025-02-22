货币 / WHF
WHF: WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund
8.77 USD 0.06 (0.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WHF汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点8.72和高点8.90进行交易。
关注WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WHF新闻
日范围
8.72 8.90
年范围
8.37 12.18
- 前一天收盘价
- 8.83
- 开盘价
- 8.85
- 卖价
- 8.77
- 买价
- 9.07
- 最低价
- 8.72
- 最高价
- 8.90
- 交易量
- 351
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- 3.06%
- 6个月变化
- -9.40%
- 年变化
- -24.53%
