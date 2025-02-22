통화 / WHF
WHF: WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund
8.04 USD 0.77 (8.74%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WHF 환율이 오늘 -8.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.02이고 고가는 8.38이었습니다.
WhiteHorse Finance Inc - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.02 8.38
년간 변동
8.02 12.18
- 이전 종가
- 8.81
- 시가
- 8.37
- Bid
- 8.04
- Ask
- 8.34
- 저가
- 8.02
- 고가
- 8.38
- 볼륨
- 702
- 일일 변동
- -8.74%
- 월 변동
- -5.52%
- 6개월 변동
- -16.94%
- 년간 변동율
- -30.81%
20 9월, 토요일