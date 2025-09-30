CotaçõesSeções
WFC-PL: Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ

1235.50 USD 1.75 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WFC-PL para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1234.59 e o mais alto foi 1246.95.

Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WFC-PL hoje?

Hoje Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) está avaliado em 1235.50. O instrumento é negociado dentro de -0.14%, o fechamento de ontem foi 1237.25, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PL em tempo real.

As ações de Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ pagam dividendos?

Atualmente Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ está avaliado em 1235.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.15% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WFC-PL?

Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) pelo preço atual 1235.50. Ordens geralmente são executadas perto de 1235.50 ou 1235.80, enquanto 7 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WFC-PL?

Investir em Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ envolve considerar a faixa anual 1133.00 - 1268.00 e o preço atual 1235.50. Muitos comparam 1.81% e 5.15% antes de enviar ordens em 1235.50 ou 1235.80. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) no último ano foi 1268.00. As ações oscilaram bastante dentro de 1133.00 - 1268.00, e a comparação com 1237.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) no ano foi 1133.00. A comparação com o preço atual 1235.50 e 1133.00 - 1268.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PL?

No passado Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1237.25 e 5.15% após os eventos corporativos.

Faixa diária
1234.59 1246.95
Faixa anual
1133.00 1268.00
Fechamento anterior
1237.25
Open
1238.17
Bid
1235.50
Ask
1235.80
Low
1234.59
High
1246.95
Volume
7
Mudança diária
-0.14%
Mudança mensal
1.81%
Mudança de 6 meses
5.15%
Mudança anual
5.15%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4