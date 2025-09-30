- Visão do mercado
WFC-PL: Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ
A taxa do WFC-PL para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1234.59 e o mais alto foi 1246.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WFC-PL hoje?
Hoje Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) está avaliado em 1235.50. O instrumento é negociado dentro de -0.14%, o fechamento de ontem foi 1237.25, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PL em tempo real.
As ações de Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ pagam dividendos?
Atualmente Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ está avaliado em 1235.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.15% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WFC-PL?
Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) pelo preço atual 1235.50. Ordens geralmente são executadas perto de 1235.50 ou 1235.80, enquanto 7 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WFC-PL?
Investir em Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ envolve considerar a faixa anual 1133.00 - 1268.00 e o preço atual 1235.50. Muitos comparam 1.81% e 5.15% antes de enviar ordens em 1235.50 ou 1235.80. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) no último ano foi 1268.00. As ações oscilaram bastante dentro de 1133.00 - 1268.00, e a comparação com 1237.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) no ano foi 1133.00. A comparação com o preço atual 1235.50 e 1133.00 - 1268.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PL?
No passado Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1237.25 e 5.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1237.25
- Open
- 1238.17
- Bid
- 1235.50
- Ask
- 1235.80
- Low
- 1234.59
- High
- 1246.95
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- 1.81%
- Mudança de 6 meses
- 5.15%
- Mudança anual
- 5.15%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4