QuotazioniSezioni
Valute / WFC-PL
Tornare a Azioni

WFC-PL: Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ

1235.50 USD 1.75 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WFC-PL ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1234.59 e ad un massimo di 1246.95.

Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WFC-PL oggi?

Oggi le azioni Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ sono prezzate a 1235.50. Viene scambiato all'interno di -0.14%, la chiusura di ieri è stata 1237.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ pagano dividendi?

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ è attualmente valutato a 1235.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PL.

Come acquistare azioni WFC-PL?

Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ al prezzo attuale di 1235.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1235.50 o 1235.80, mentre 7 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WFC-PL?

Investire in Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ implica considerare l'intervallo annuale 1133.00 - 1268.00 e il prezzo attuale 1235.50. Molti confrontano 1.81% e 5.15% prima di effettuare ordini su 1235.50 o 1235.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 1268.00. All'interno di 1133.00 - 1268.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1237.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) nel corso dell'anno è stato 1133.00. Confrontandolo con gli attuali 1235.50 e 1133.00 - 1268.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PL?

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1237.25 e 5.15%.

Intervallo Giornaliero
1234.59 1246.95
Intervallo Annuale
1133.00 1268.00
Chiusura Precedente
1237.25
Apertura
1238.17
Bid
1235.50
Ask
1235.80
Minimo
1234.59
Massimo
1246.95
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.14%
Variazione Mensile
1.81%
Variazione Semestrale
5.15%
Variazione Annuale
5.15%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4