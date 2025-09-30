- Panoramica
WFC-PL: Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ
Il tasso di cambio WFC-PL ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1234.59 e ad un massimo di 1246.95.
Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WFC-PL oggi?
Oggi le azioni Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ sono prezzate a 1235.50. Viene scambiato all'interno di -0.14%, la chiusura di ieri è stata 1237.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ pagano dividendi?
Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ è attualmente valutato a 1235.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PL.
Come acquistare azioni WFC-PL?
Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ al prezzo attuale di 1235.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1235.50 o 1235.80, mentre 7 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WFC-PL?
Investire in Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ implica considerare l'intervallo annuale 1133.00 - 1268.00 e il prezzo attuale 1235.50. Molti confrontano 1.81% e 5.15% prima di effettuare ordini su 1235.50 o 1235.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 1268.00. All'interno di 1133.00 - 1268.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1237.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) nel corso dell'anno è stato 1133.00. Confrontandolo con gli attuali 1235.50 e 1133.00 - 1268.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PL?
Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1237.25 e 5.15%.
- Chiusura Precedente
- 1237.25
- Apertura
- 1238.17
- Bid
- 1235.50
- Ask
- 1235.80
- Minimo
- 1234.59
- Massimo
- 1246.95
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.14%
- Variazione Mensile
- 1.81%
- Variazione Semestrale
- 5.15%
- Variazione Annuale
- 5.15%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4