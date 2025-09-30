- Aperçu
WFC-PL: Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ
Le taux de change de WFC-PL a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1234.59 et à un maximum de 1246.95.
Suivez la dynamique Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WFC-PL aujourd'hui ?
L'action Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ est cotée à 1235.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.14%, a clôturé hier à 1237.25 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de WFC-PL présente ces mises à jour.
L'action Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ verse-t-elle des dividendes ?
Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ est actuellement valorisé à 1235.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WFC-PL.
Comment acheter des actions WFC-PL ?
Vous pouvez acheter des actions Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ au cours actuel de 1235.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1235.50 ou de 1235.80, le 7 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WFC-PL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WFC-PL ?
Investir dans Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1133.00 - 1268.00 et le prix actuel 1235.50. Beaucoup comparent 1.81% et 5.15% avant de passer des ordres à 1235.50 ou 1235.80. Consultez le graphique du cours de WFC-PL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WELLS FARGO & COMPANY ?
Le cours le plus élevé de WELLS FARGO & COMPANY l'année dernière était 1268.00. Au cours de 1133.00 - 1268.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1237.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WELLS FARGO & COMPANY ?
Le cours le plus bas de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) sur l'année a été 1133.00. Sa comparaison avec 1235.50 et 1133.00 - 1268.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WFC-PL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WFC-PL a-t-elle été divisée ?
Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1237.25 et 5.15% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1237.25
- Ouverture
- 1238.17
- Bid
- 1235.50
- Ask
- 1235.80
- Plus Bas
- 1234.59
- Plus Haut
- 1246.95
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.14%
- Changement Mensuel
- 1.81%
- Changement à 6 Mois
- 5.15%
- Changement Annuel
- 5.15%
