货币 / WFC-PL
WFC-PL: Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ

1235.50 USD 1.75 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WFC-PL汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点1234.59和高点1246.95进行交易。

关注Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

WFC-PL股票今天的价格是多少？

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ股票今天的定价为1235.50。它在-0.14%范围内交易，昨天的收盘价为1237.25，交易量达到7。WFC-PL的实时价格图表显示了这些更新。

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ股票是否支付股息？

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ目前的价值为1235.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.15%和USD。实时查看图表以跟踪WFC-PL走势。

如何购买WFC-PL股票？

您可以以1235.50的当前价格购买Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ股票。订单通常设置在1235.50或1235.80附近，而7和-0.22%显示市场活动。立即关注WFC-PL的实时图表更新。

如何投资WFC-PL股票？

投资Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ需要考虑年度范围1133.00 - 1268.00和当前价格1235.50。许多人在以1235.50或1235.80下订单之前，会比较1.81%和。实时查看WFC-PL价格图表，了解每日变化。

WELLS FARGO & COMPANY股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WELLS FARGO & COMPANY的最高价格是1268.00。在1133.00 - 1268.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ的绩效。

WELLS FARGO & COMPANY股票的最低价格是多少？

WELLS FARGO & COMPANY（WFC-PL）的最低价格为1133.00。将其与当前的1235.50和1133.00 - 1268.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WFC-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WFC-PL股票是什么时候拆分的？

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1237.25和5.15%中可见。

日范围
1234.59 1246.95
年范围
1133.00 1268.00
前一天收盘价
1237.25
开盘价
1238.17
卖价
1235.50
买价
1235.80
最低价
1234.59
最高价
1246.95
交易量
7
日变化
-0.14%
月变化
1.81%
6个月变化
5.15%
年变化
5.15%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值