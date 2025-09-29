- Обзор рынка
WFC-PL: Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ
Курс WFC-PL за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1234.59, а максимальная — 1246.95.
Следите за динамикой Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WFC-PL сегодня?
Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) сегодня оценивается на уровне 1235.50. Инструмент торгуется в пределах -0.14%, вчерашнее закрытие составило 1237.25, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ?
Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ в настоящее время оценивается в 1235.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.15% и USD. Отслеживайте движения WFC-PL на графике в реальном времени.
Как купить акции WFC-PL?
Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) по текущей цене 1235.50. Ордера обычно размещаются около 1235.50 или 1235.80, тогда как 7 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WFC-PL?
Инвестирование в Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ предполагает учет годового диапазона 1133.00 - 1268.00 и текущей цены 1235.50. Многие сравнивают 1.81% и 5.15% перед размещением ордеров на 1235.50 или 1235.80. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) за последний год составила 1268.00. Акции заметно колебались в пределах 1133.00 - 1268.00, сравнение с 1237.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) за год составила 1133.00. Сравнение с текущими 1235.50 и 1133.00 - 1268.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WFC-PL?
В прошлом Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1237.25 и 5.15% после корпоративных действий.
