КотировкиРазделы
Валюты / WFC-PL
Назад в Рынок акций США

WFC-PL: Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ

1235.50 USD 1.75 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFC-PL за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1234.59, а максимальная — 1246.95.

Следите за динамикой Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WFC-PL сегодня?

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) сегодня оценивается на уровне 1235.50. Инструмент торгуется в пределах -0.14%, вчерашнее закрытие составило 1237.25, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ?

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ в настоящее время оценивается в 1235.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.15% и USD. Отслеживайте движения WFC-PL на графике в реальном времени.

Как купить акции WFC-PL?

Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) по текущей цене 1235.50. Ордера обычно размещаются около 1235.50 или 1235.80, тогда как 7 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WFC-PL?

Инвестирование в Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ предполагает учет годового диапазона 1133.00 - 1268.00 и текущей цены 1235.50. Многие сравнивают 1.81% и 5.15% перед размещением ордеров на 1235.50 или 1235.80. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) за последний год составила 1268.00. Акции заметно колебались в пределах 1133.00 - 1268.00, сравнение с 1237.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) за год составила 1133.00. Сравнение с текущими 1235.50 и 1133.00 - 1268.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WFC-PL?

В прошлом Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1237.25 и 5.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1234.59 1246.95
Годовой диапазон
1133.00 1268.00
Предыдущее закрытие
1237.25
Open
1238.17
Bid
1235.50
Ask
1235.80
Low
1234.59
High
1246.95
Объем
7
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
1.81%
6-месячное изменение
5.15%
Годовое изменение
5.15%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.