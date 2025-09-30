KurseKategorien
WFC-PL: Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ

1235.50 USD 1.75 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WFC-PL hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1234.59 bis zu einem Hoch von 1246.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von WFC-PL heute?

Die Aktie von Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) notiert heute bei 1235.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1237.25 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von WFC-PL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie WFC-PL Dividenden?

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ wird derzeit mit 1235.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WFC-PL zu verfolgen.

Wie kaufe ich WFC-PL-Aktien?

Sie können Aktien von Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ (WFC-PL) zum aktuellen Kurs von 1235.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1235.50 oder 1235.80 platziert, während 7 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WFC-PL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in WFC-PL-Aktien?

Bei einer Investition in Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ müssen die jährliche Spanne 1133.00 - 1268.00 und der aktuelle Kurs 1235.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.81% und 5.15%, bevor sie Orders zu 1235.50 oder 1235.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WFC-PL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der höchste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) im vergangenen Jahr lag bei 1268.00. Innerhalb von 1133.00 - 1268.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1237.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der niedrigste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PL) im Laufe des Jahres betrug 1133.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1235.50 und der Spanne 1133.00 - 1268.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WFC-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von WFC-PL statt?

Wells Fargo & Company Wells Fargo & Company 7.50% Non-Cumulativ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1237.25 und 5.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
1234.59 1246.95
Jahresspanne
1133.00 1268.00
Vorheriger Schlusskurs
1237.25
Eröffnung
1238.17
Bid
1235.50
Ask
1235.80
Tief
1234.59
Hoch
1246.95
Volumen
7
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
1.81%
6-Monatsänderung
5.15%
Jahresänderung
5.15%
