WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

17.93 USD 0.02 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WFC-PD para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.93 e o mais alto foi 18.07.

Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WFC-PD hoje?

Hoje Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) está avaliado em 17.93. O instrumento é negociado dentro de -0.11%, o fechamento de ontem foi 17.95, e o volume de negociação atingiu 138. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PD em tempo real.

As ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 17.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.22% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WFC-PD?

Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) pelo preço atual 17.93. Ordens geralmente são executadas perto de 17.93 ou 18.23, enquanto 138 e -0.50% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WFC-PD?

Investir em Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 16.38 - 18.65 e o preço atual 17.93. Muitos comparam 1.87% e 5.22% antes de enviar ordens em 17.93 ou 18.23. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) no último ano foi 18.65. As ações oscilaram bastante dentro de 16.38 - 18.65, e a comparação com 17.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) no ano foi 16.38. A comparação com o preço atual 17.93 e 16.38 - 18.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PD?

No passado Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.95 e 5.22% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.93 18.07
Faixa anual
16.38 18.65
Fechamento anterior
17.95
Open
18.02
Bid
17.93
Ask
18.23
Low
17.93
High
18.07
Volume
138
Mudança diária
-0.11%
Mudança mensal
1.87%
Mudança de 6 meses
5.22%
Mudança anual
5.22%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4