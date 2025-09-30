- Visão do mercado
WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do WFC-PD para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.93 e o mais alto foi 18.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WFC-PD hoje?
Hoje Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) está avaliado em 17.93. O instrumento é negociado dentro de -0.11%, o fechamento de ontem foi 17.95, e o volume de negociação atingiu 138. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PD em tempo real.
As ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 17.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.22% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WFC-PD?
Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) pelo preço atual 17.93. Ordens geralmente são executadas perto de 17.93 ou 18.23, enquanto 138 e -0.50% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WFC-PD?
Investir em Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 16.38 - 18.65 e o preço atual 17.93. Muitos comparam 1.87% e 5.22% antes de enviar ordens em 17.93 ou 18.23. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) no último ano foi 18.65. As ações oscilaram bastante dentro de 16.38 - 18.65, e a comparação com 17.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) no ano foi 16.38. A comparação com o preço atual 17.93 e 16.38 - 18.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PD?
No passado Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.95 e 5.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.95
- Open
- 18.02
- Bid
- 17.93
- Ask
- 18.23
- Low
- 17.93
- High
- 18.07
- Volume
- 138
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- 1.87%
- Mudança de 6 meses
- 5.22%
- Mudança anual
- 5.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4