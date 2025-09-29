- 概要
WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
WFC-PDの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり17.93の安値と18.07の高値で取引されました。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
WFC-PD株の現在の価格は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日17.93です。-0.11%内で取引され、前日の終値は17.95、取引量は138に達しました。WFC-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は17.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.22%やUSDにも注目します。WFC-PDの動きはライブチャートで確認できます。
WFC-PD株を買う方法は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在17.93で購入可能です。注文は通常17.93または18.23付近で行われ、138や-0.50%が市場の動きを示します。WFC-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
WFC-PD株に投資する方法は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅16.38 - 18.65と現在の17.93を考慮します。注文は多くの場合17.93や18.23で行われる前に、1.87%や5.22%と比較されます。WFC-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WELLS FARGO & COMPANYの株の最高値は？
WELLS FARGO & COMPANYの過去1年の最高値は18.65でした。16.38 - 18.65内で株価は大きく変動し、17.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WELLS FARGO & COMPANYの株の最低値は？
WELLS FARGO & COMPANY(WFC-PD)の年間最安値は16.38でした。現在の17.93や16.38 - 18.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WFC-PDの動きはライブチャートで確認できます。
WFC-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.95、5.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.95
- 始値
- 18.02
- 買値
- 17.93
- 買値
- 18.23
- 安値
- 17.93
- 高値
- 18.07
- 出来高
- 138
- 1日の変化
- -0.11%
- 1ヶ月の変化
- 1.87%
- 6ヶ月の変化
- 5.22%
- 1年の変化
- 5.22%
