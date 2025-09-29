クォートセクション
WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

17.93 USD 0.02 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WFC-PDの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり17.93の安値と18.07の高値で取引されました。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

WFC-PD株の現在の価格は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日17.93です。-0.11%内で取引され、前日の終値は17.95、取引量は138に達しました。WFC-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は17.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.22%やUSDにも注目します。WFC-PDの動きはライブチャートで確認できます。

WFC-PD株を買う方法は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在17.93で購入可能です。注文は通常17.93または18.23付近で行われ、138や-0.50%が市場の動きを示します。WFC-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

WFC-PD株に投資する方法は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅16.38 - 18.65と現在の17.93を考慮します。注文は多くの場合17.93や18.23で行われる前に、1.87%や5.22%と比較されます。WFC-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WELLS FARGO & COMPANYの株の最高値は？

WELLS FARGO & COMPANYの過去1年の最高値は18.65でした。16.38 - 18.65内で株価は大きく変動し、17.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WELLS FARGO & COMPANYの株の最低値は？

WELLS FARGO & COMPANY(WFC-PD)の年間最安値は16.38でした。現在の17.93や16.38 - 18.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WFC-PDの動きはライブチャートで確認できます。

WFC-PDの株式分割はいつ行われましたか？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.95、5.22%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.93 18.07
1年のレンジ
16.38 18.65
以前の終値
17.95
始値
18.02
買値
17.93
買値
18.23
安値
17.93
高値
18.07
出来高
138
1日の変化
-0.11%
1ヶ月の変化
1.87%
6ヶ月の変化
5.22%
1年の変化
5.22%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待