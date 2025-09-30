QuotazioniSezioni
WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

17.93 USD 0.02 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WFC-PD ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.93 e ad un massimo di 18.07.

Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WFC-PD oggi?

Oggi le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 17.93. Viene scambiato all'interno di -0.11%, la chiusura di ieri è stata 17.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 138. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 17.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PD.

Come acquistare azioni WFC-PD?

Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 17.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.93 o 18.23, mentre 138 e -0.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WFC-PD?

Investire in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 16.38 - 18.65 e il prezzo attuale 17.93. Molti confrontano 1.87% e 5.22% prima di effettuare ordini su 17.93 o 18.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 18.65. All'interno di 16.38 - 18.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) nel corso dell'anno è stato 16.38. Confrontandolo con gli attuali 17.93 e 16.38 - 18.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PD?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.95 e 5.22%.

Intervallo Giornaliero
17.93 18.07
Intervallo Annuale
16.38 18.65
Chiusura Precedente
17.95
Apertura
18.02
Bid
17.93
Ask
18.23
Minimo
17.93
Massimo
18.07
Volume
138
Variazione giornaliera
-0.11%
Variazione Mensile
1.87%
Variazione Semestrale
5.22%
Variazione Annuale
5.22%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4