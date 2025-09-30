- Panoramica
WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Il tasso di cambio WFC-PD ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.93 e ad un massimo di 18.07.
Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WFC-PD oggi?
Oggi le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 17.93. Viene scambiato all'interno di -0.11%, la chiusura di ieri è stata 17.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 138. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 17.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PD.
Come acquistare azioni WFC-PD?
Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 17.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.93 o 18.23, mentre 138 e -0.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WFC-PD?
Investire in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 16.38 - 18.65 e il prezzo attuale 17.93. Molti confrontano 1.87% e 5.22% prima di effettuare ordini su 17.93 o 18.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 18.65. All'interno di 16.38 - 18.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) nel corso dell'anno è stato 16.38. Confrontandolo con gli attuali 17.93 e 16.38 - 18.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PD?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.95 e 5.22%.
- Chiusura Precedente
- 17.95
- Apertura
- 18.02
- Bid
- 17.93
- Ask
- 18.23
- Minimo
- 17.93
- Massimo
- 18.07
- Volume
- 138
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 1.87%
- Variazione Semestrale
- 5.22%
- Variazione Annuale
- 5.22%
