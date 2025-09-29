- Panorámica
WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
El tipo de cambio de WFC-PD de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.93, mientras que el máximo ha alcanzado 18.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WFC-PD hoy?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) se evalúa hoy en 17.93. El instrumento se negocia dentro de -0.11%; el cierre de ayer ha sido 17.95 y el volumen comercial ha alcanzado 138. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WFC-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ se evalúa actualmente en 17.93. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.22% y USD. Monitoree los movimientos de WFC-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WFC-PD?
Puede comprar acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) al precio actual de 17.93. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.93 o 18.23, mientras que 138 y -0.50% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WFC-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WFC-PD?
Invertir en Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica tener en cuenta el rango anual 16.38 - 18.65 y el precio actual 17.93. Muchos comparan 1.87% y 5.22% antes de colocar órdenes en 17.93 o 18.23. Estudie los cambios diarios de precios de WFC-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más alto de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) en el último año ha sido 18.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.38 - 18.65, una comparación con 17.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más bajo de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) para el año ha sido 16.38. La comparación con los actuales 17.93 y 16.38 - 18.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WFC-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WFC-PD?
En el pasado, Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.95 y 5.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.95
- Open
- 18.02
- Bid
- 17.93
- Ask
- 18.23
- Low
- 17.93
- High
- 18.07
- Volumen
- 138
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- 1.87%
- Cambio a 6 meses
- 5.22%
- Cambio anual
- 5.22%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.