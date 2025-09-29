КотировкиРазделы
WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

17.93 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFC-PD за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.93, а максимальная — 18.07.

Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WFC-PD сегодня?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) сегодня оценивается на уровне 17.93. Инструмент торгуется в пределах -0.11%, вчерашнее закрытие составило 17.95, а торговый объем достиг 138. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 17.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.22% и USD. Отслеживайте движения WFC-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции WFC-PD?

Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) по текущей цене 17.93. Ордера обычно размещаются около 17.93 или 18.23, тогда как 138 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WFC-PD?

Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 16.38 - 18.65 и текущей цены 17.93. Многие сравнивают 1.87% и 5.22% перед размещением ордеров на 17.93 или 18.23. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) за последний год составила 18.65. Акции заметно колебались в пределах 16.38 - 18.65, сравнение с 17.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) за год составила 16.38. Сравнение с текущими 17.93 и 16.38 - 18.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WFC-PD?

В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.95 и 5.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.93 18.07
Годовой диапазон
16.38 18.65
Предыдущее закрытие
17.95
Open
18.02
Bid
17.93
Ask
18.23
Low
17.93
High
18.07
Объем
138
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
1.87%
6-месячное изменение
5.22%
Годовое изменение
5.22%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.