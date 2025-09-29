- Обзор рынка
WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Курс WFC-PD за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.93, а максимальная — 18.07.
Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WFC-PD сегодня?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) сегодня оценивается на уровне 17.93. Инструмент торгуется в пределах -0.11%, вчерашнее закрытие составило 17.95, а торговый объем достиг 138. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 17.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.22% и USD. Отслеживайте движения WFC-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции WFC-PD?
Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) по текущей цене 17.93. Ордера обычно размещаются около 17.93 или 18.23, тогда как 138 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WFC-PD?
Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 16.38 - 18.65 и текущей цены 17.93. Многие сравнивают 1.87% и 5.22% перед размещением ордеров на 17.93 или 18.23. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) за последний год составила 18.65. Акции заметно колебались в пределах 16.38 - 18.65, сравнение с 17.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) за год составила 16.38. Сравнение с текущими 17.93 и 16.38 - 18.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WFC-PD?
В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.95 и 5.22% после корпоративных действий.
