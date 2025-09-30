KurseKategorien
Währungen / WFC-PD
Zurück zum Aktien

WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

17.93 USD 0.02 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WFC-PD hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.93 bis zu einem Hoch von 18.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von WFC-PD heute?

Die Aktie von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) notiert heute bei 17.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.95 und das Handelsvolumen erreichte 138. Das Live-Chart von WFC-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie WFC-PD Dividenden?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 17.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WFC-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich WFC-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PD) zum aktuellen Kurs von 17.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.93 oder 18.23 platziert, während 138 und -0.50% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WFC-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in WFC-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 16.38 - 18.65 und der aktuelle Kurs 17.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.87% und 5.22%, bevor sie Orders zu 17.93 oder 18.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WFC-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der höchste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) im vergangenen Jahr lag bei 18.65. Innerhalb von 16.38 - 18.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der niedrigste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PD) im Laufe des Jahres betrug 16.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.93 und der Spanne 16.38 - 18.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WFC-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von WFC-PD statt?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.95 und 5.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.93 18.07
Jahresspanne
16.38 18.65
Vorheriger Schlusskurs
17.95
Eröffnung
18.02
Bid
17.93
Ask
18.23
Tief
17.93
Hoch
18.07
Volumen
138
Tagesänderung
-0.11%
Monatsänderung
1.87%
6-Monatsänderung
5.22%
Jahresänderung
5.22%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4