WFC-PD: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

17.93 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WFC-PD汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点17.93和高点18.07进行交易。

关注Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

WFC-PD股票今天的价格是多少？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票今天的定价为17.93。它在-0.11%范围内交易，昨天的收盘价为17.95，交易量达到138。WFC-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票是否支付股息？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/目前的价值为17.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.22%和USD。实时查看图表以跟踪WFC-PD走势。

如何购买WFC-PD股票？

您可以以17.93的当前价格购买Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票。订单通常设置在17.93或18.23附近，而138和-0.50%显示市场活动。立即关注WFC-PD的实时图表更新。

如何投资WFC-PD股票？

投资Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/需要考虑年度范围16.38 - 18.65和当前价格17.93。许多人在以17.93或18.23下订单之前，会比较1.87%和。实时查看WFC-PD价格图表，了解每日变化。

WELLS FARGO & COMPANY股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WELLS FARGO & COMPANY的最高价格是18.65。在16.38 - 18.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/的绩效。

WELLS FARGO & COMPANY股票的最低价格是多少？

WELLS FARGO & COMPANY（WFC-PD）的最低价格为16.38。将其与当前的17.93和16.38 - 18.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WFC-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WFC-PD股票是什么时候拆分的？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.95和5.22%中可见。

日范围
17.93 18.07
年范围
16.38 18.65
前一天收盘价
17.95
开盘价
18.02
卖价
17.93
买价
18.23
最低价
17.93
最高价
18.07
交易量
138
日变化
-0.11%
月变化
1.87%
6个月变化
5.22%
年变化
5.22%
