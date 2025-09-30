CotaçõesSeções
WFC-PA
WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

19.74 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WFC-PA para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.73 e o mais alto foi 19.82.

Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WFC-PA hoje?

Hoje Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) está avaliado em 19.74. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 19.73, e o volume de negociação atingiu 124. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PA em tempo real.

As ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 19.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.90% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WFC-PA?

Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) pelo preço atual 19.74. Ordens geralmente são executadas perto de 19.74 ou 20.04, enquanto 124 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WFC-PA?

Investir em Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 18.00 - 20.22 e o preço atual 19.74. Muitos comparam 3.08% e 5.90% antes de enviar ordens em 19.74 ou 20.04. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) no último ano foi 20.22. As ações oscilaram bastante dentro de 18.00 - 20.22, e a comparação com 19.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) no ano foi 18.00. A comparação com o preço atual 19.74 e 18.00 - 20.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PA?

No passado Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.73 e 5.90% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.73 19.82
Faixa anual
18.00 20.22
Fechamento anterior
19.73
Open
19.76
Bid
19.74
Ask
20.04
Low
19.73
High
19.82
Volume
124
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
3.08%
Mudança de 6 meses
5.90%
Mudança anual
5.90%
