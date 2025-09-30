- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do WFC-PA para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.73 e o mais alto foi 19.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WFC-PA hoje?
Hoje Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) está avaliado em 19.74. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 19.73, e o volume de negociação atingiu 124. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PA em tempo real.
As ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 19.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.90% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WFC-PA?
Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) pelo preço atual 19.74. Ordens geralmente são executadas perto de 19.74 ou 20.04, enquanto 124 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WFC-PA?
Investir em Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 18.00 - 20.22 e o preço atual 19.74. Muitos comparam 3.08% e 5.90% antes de enviar ordens em 19.74 ou 20.04. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) no último ano foi 20.22. As ações oscilaram bastante dentro de 18.00 - 20.22, e a comparação com 19.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) no ano foi 18.00. A comparação com o preço atual 19.74 e 18.00 - 20.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PA?
No passado Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.73 e 5.90% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.73
- Open
- 19.76
- Bid
- 19.74
- Ask
- 20.04
- Low
- 19.73
- High
- 19.82
- Volume
- 124
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 3.08%
- Mudança de 6 meses
- 5.90%
- Mudança anual
- 5.90%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4