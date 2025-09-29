报价部分
货币 / WFC-PA
WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

19.74 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WFC-PA汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点19.73和高点19.82进行交易。

关注Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

WFC-PA股票今天的价格是多少？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票今天的定价为19.74。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为19.73，交易量达到124。WFC-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票是否支付股息？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/目前的价值为19.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.90%和USD。实时查看图表以跟踪WFC-PA走势。

如何购买WFC-PA股票？

您可以以19.74的当前价格购买Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票。订单通常设置在19.74或20.04附近，而124和-0.10%显示市场活动。立即关注WFC-PA的实时图表更新。

如何投资WFC-PA股票？

投资Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/需要考虑年度范围18.00 - 20.22和当前价格19.74。许多人在以19.74或20.04下订单之前，会比较3.08%和。实时查看WFC-PA价格图表，了解每日变化。

WELLS FARGO & COMPANY股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WELLS FARGO & COMPANY的最高价格是20.22。在18.00 - 20.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/的绩效。

WELLS FARGO & COMPANY股票的最低价格是多少？

WELLS FARGO & COMPANY（WFC-PA）的最低价格为18.00。将其与当前的19.74和18.00 - 20.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WFC-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WFC-PA股票是什么时候拆分的？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.73和5.90%中可见。

日范围
19.73 19.82
年范围
18.00 20.22
前一天收盘价
19.73
开盘价
19.76
卖价
19.74
买价
20.04
最低价
19.73
最高价
19.82
交易量
124
日变化
0.05%
月变化
3.08%
6个月变化
5.90%
年变化
5.90%
