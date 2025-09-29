- 概要
WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
WFC-PAの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり19.73の安値と19.82の高値で取引されました。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
WFC-PA株の現在の価格は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日19.74です。0.05%内で取引され、前日の終値は19.73、取引量は124に達しました。WFC-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は19.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.90%やUSDにも注目します。WFC-PAの動きはライブチャートで確認できます。
WFC-PA株を買う方法は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在19.74で購入可能です。注文は通常19.74または20.04付近で行われ、124や-0.10%が市場の動きを示します。WFC-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
WFC-PA株に投資する方法は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅18.00 - 20.22と現在の19.74を考慮します。注文は多くの場合19.74や20.04で行われる前に、3.08%や5.90%と比較されます。WFC-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WELLS FARGO & COMPANYの株の最高値は？
WELLS FARGO & COMPANYの過去1年の最高値は20.22でした。18.00 - 20.22内で株価は大きく変動し、19.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WELLS FARGO & COMPANYの株の最低値は？
WELLS FARGO & COMPANY(WFC-PA)の年間最安値は18.00でした。現在の19.74や18.00 - 20.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WFC-PAの動きはライブチャートで確認できます。
WFC-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.73、5.90%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.73
- 始値
- 19.76
- 買値
- 19.74
- 買値
- 20.04
- 安値
- 19.73
- 高値
- 19.82
- 出来高
- 124
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 3.08%
- 6ヶ月の変化
- 5.90%
- 1年の変化
- 5.90%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前