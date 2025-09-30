- Panoramica
WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Il tasso di cambio WFC-PA ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.73 e ad un massimo di 19.82.
Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WFC-PA oggi?
Oggi le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 19.74. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 19.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 124. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 19.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PA.
Come acquistare azioni WFC-PA?
Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 19.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.74 o 20.04, mentre 124 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WFC-PA?
Investire in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 18.00 - 20.22 e il prezzo attuale 19.74. Molti confrontano 3.08% e 5.90% prima di effettuare ordini su 19.74 o 20.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 20.22. All'interno di 18.00 - 20.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) nel corso dell'anno è stato 18.00. Confrontandolo con gli attuali 19.74 e 18.00 - 20.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PA?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.73 e 5.90%.
- Chiusura Precedente
- 19.73
- Apertura
- 19.76
- Bid
- 19.74
- Ask
- 20.04
- Minimo
- 19.73
- Massimo
- 19.82
- Volume
- 124
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 3.08%
- Variazione Semestrale
- 5.90%
- Variazione Annuale
- 5.90%
