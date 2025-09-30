QuotazioniSezioni
WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

19.74 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WFC-PA ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.73 e ad un massimo di 19.82.

Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WFC-PA oggi?

Oggi le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 19.74. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 19.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 124. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 19.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PA.

Come acquistare azioni WFC-PA?

Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 19.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.74 o 20.04, mentre 124 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WFC-PA?

Investire in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 18.00 - 20.22 e il prezzo attuale 19.74. Molti confrontano 3.08% e 5.90% prima di effettuare ordini su 19.74 o 20.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 20.22. All'interno di 18.00 - 20.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) nel corso dell'anno è stato 18.00. Confrontandolo con gli attuali 19.74 e 18.00 - 20.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PA?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.73 e 5.90%.

Intervallo Giornaliero
19.73 19.82
Intervallo Annuale
18.00 20.22
Chiusura Precedente
19.73
Apertura
19.76
Bid
19.74
Ask
20.04
Minimo
19.73
Massimo
19.82
Volume
124
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
3.08%
Variazione Semestrale
5.90%
Variazione Annuale
5.90%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4