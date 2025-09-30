KurseKategorien
Währungen / WFC-PA
WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

19.74 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WFC-PA hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.73 bis zu einem Hoch von 19.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von WFC-PA heute?

Die Aktie von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) notiert heute bei 19.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.73 und das Handelsvolumen erreichte 124. Das Live-Chart von WFC-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie WFC-PA Dividenden?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 19.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WFC-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich WFC-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) zum aktuellen Kurs von 19.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.74 oder 20.04 platziert, während 124 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WFC-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in WFC-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 18.00 - 20.22 und der aktuelle Kurs 19.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.08% und 5.90%, bevor sie Orders zu 19.74 oder 20.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WFC-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der höchste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) im vergangenen Jahr lag bei 20.22. Innerhalb von 18.00 - 20.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der niedrigste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) im Laufe des Jahres betrug 18.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.74 und der Spanne 18.00 - 20.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WFC-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von WFC-PA statt?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.73 und 5.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.73 19.82
Jahresspanne
18.00 20.22
Vorheriger Schlusskurs
19.73
Eröffnung
19.76
Bid
19.74
Ask
20.04
Tief
19.73
Hoch
19.82
Volumen
124
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
3.08%
6-Monatsänderung
5.90%
Jahresänderung
5.90%
