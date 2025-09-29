- Panorámica
WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
El tipo de cambio de WFC-PA de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.73, mientras que el máximo ha alcanzado 19.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WFC-PA hoy?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) se evalúa hoy en 19.74. El instrumento se negocia dentro de 0.05%; el cierre de ayer ha sido 19.73 y el volumen comercial ha alcanzado 124. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WFC-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ se evalúa actualmente en 19.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.90% y USD. Monitoree los movimientos de WFC-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WFC-PA?
Puede comprar acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) al precio actual de 19.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.74 o 20.04, mientras que 124 y -0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WFC-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WFC-PA?
Invertir en Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica tener en cuenta el rango anual 18.00 - 20.22 y el precio actual 19.74. Muchos comparan 3.08% y 5.90% antes de colocar órdenes en 19.74 o 20.04. Estudie los cambios diarios de precios de WFC-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más alto de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) en el último año ha sido 20.22. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.00 - 20.22, una comparación con 19.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más bajo de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) para el año ha sido 18.00. La comparación con los actuales 19.74 y 18.00 - 20.22 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WFC-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WFC-PA?
En el pasado, Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.73 y 5.90% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.73
- Open
- 19.76
- Bid
- 19.74
- Ask
- 20.04
- Low
- 19.73
- High
- 19.82
- Volumen
- 124
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- 3.08%
- Cambio a 6 meses
- 5.90%
- Cambio anual
- 5.90%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.