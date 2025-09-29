- Обзор рынка
WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Курс WFC-PA за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.73, а максимальная — 19.82.
Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WFC-PA сегодня?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) сегодня оценивается на уровне 19.74. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 19.73, а торговый объем достиг 124. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 19.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.90% и USD. Отслеживайте движения WFC-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции WFC-PA?
Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) по текущей цене 19.74. Ордера обычно размещаются около 19.74 или 20.04, тогда как 124 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WFC-PA?
Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 18.00 - 20.22 и текущей цены 19.74. Многие сравнивают 3.08% и 5.90% перед размещением ордеров на 19.74 или 20.04. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) за последний год составила 20.22. Акции заметно колебались в пределах 18.00 - 20.22, сравнение с 19.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) за год составила 18.00. Сравнение с текущими 19.74 и 18.00 - 20.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WFC-PA?
В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.73 и 5.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.73
- Open
- 19.76
- Bid
- 19.74
- Ask
- 20.04
- Low
- 19.73
- High
- 19.82
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 3.08%
- 6-месячное изменение
- 5.90%
- Годовое изменение
- 5.90%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%