КотировкиРазделы
Валюты / WFC-PA
Назад в Рынок акций США

WFC-PA: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

19.74 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFC-PA за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.73, а максимальная — 19.82.

Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WFC-PA сегодня?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) сегодня оценивается на уровне 19.74. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 19.73, а торговый объем достиг 124. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 19.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.90% и USD. Отслеживайте движения WFC-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции WFC-PA?

Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PA) по текущей цене 19.74. Ордера обычно размещаются около 19.74 или 20.04, тогда как 124 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WFC-PA?

Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 18.00 - 20.22 и текущей цены 19.74. Многие сравнивают 3.08% и 5.90% перед размещением ордеров на 19.74 или 20.04. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) за последний год составила 20.22. Акции заметно колебались в пределах 18.00 - 20.22, сравнение с 19.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PA) за год составила 18.00. Сравнение с текущими 19.74 и 18.00 - 20.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WFC-PA?

В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.73 и 5.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.73 19.82
Годовой диапазон
18.00 20.22
Предыдущее закрытие
19.73
Open
19.76
Bid
19.74
Ask
20.04
Low
19.73
High
19.82
Объем
124
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
3.08%
6-месячное изменение
5.90%
Годовое изменение
5.90%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.