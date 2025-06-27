Moedas / WDS
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each
16.18 USD 0.17 (1.04%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WDS para hoje mudou para -1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.09 e o mais alto foi 16.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WDS Notícias
- CLSA mantém classificação de Outperform para ações da Santos apesar da retirada da oferta da Adnoc
- Santos stock rating reiterated at Outperform by CLSA despite Adnoc bid withdrawal
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Austrália - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice S&P/ASX 200 recuou 0,83%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.83%
- Ações da Santos caem 14% após ADNOC desistir de oferta de US$ 19 bilhões
- Santos shares slide 14% after ADNOC drops $19 bln bid
- Woodside Energy expects demand for LNG to grow 50% over next decade
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Woodside Energy: Undervalued LNG Powerhouse With Large Stock Upside Potential (NYSE:WDS)
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.24%
- OCI downgraded to Ba3 by Moody’s as business profile shrinks
- Woodside Energy Group Ltd (WDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Woodside Energy Group Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WDS)
- Woodside Energy may keep up to 80% of Louisiana LNG project
- Woodside Energy clocks 24% profit slide in H1 on weak oil prices
- Uniper adjusted EBITDA falls 78% on lower generation, trading activity
- Venture Global okays construction of CP2 LNG project, shares rise 5%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Woodside Energy beats revenue estimates as Sangomar drives growth
- Woodside reports solid 1H25 results with lower costs and divestment progress
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- Australia sees lower commodity export earnings; Rio, BHP shares decline
- Dividend Income Summary: Lanny’s May 2025 Summary
Faixa diária
16.09 16.33
Faixa anual
11.26 18.43
- Fechamento anterior
- 16.35
- Open
- 16.31
- Bid
- 16.18
- Ask
- 16.48
- Low
- 16.09
- High
- 16.33
- Volume
- 1.882 K
- Mudança diária
- -1.04%
- Mudança mensal
- -4.99%
- Mudança de 6 meses
- 10.82%
- Mudança anual
- -6.47%
