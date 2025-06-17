通貨 / WDS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each
15.28 USD 0.90 (5.56%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WDSの今日の為替レートは、-5.56%変化しました。日中、通貨は1あたり15.28の安値と15.43の高値で取引されました。
Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDS News
- CLSAはAdnocの買収撤回にもかかわらずSantosの格付けを「アウトパフォーム」に据え置き
- Santos stock rating reiterated at Outperform by CLSA despite Adnoc bid withdrawal
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.83%
- Santos shares slide 14% after ADNOC drops $19 bln bid
- Woodside Energy expects demand for LNG to grow 50% over next decade
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Woodside Energy: Undervalued LNG Powerhouse With Large Stock Upside Potential (NYSE:WDS)
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.24%
- OCI downgraded to Ba3 by Moody’s as business profile shrinks
- Woodside Energy Group Ltd (WDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Woodside Energy Group Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WDS)
- Woodside Energy may keep up to 80% of Louisiana LNG project
- Woodside Energy clocks 24% profit slide in H1 on weak oil prices
- Uniper adjusted EBITDA falls 78% on lower generation, trading activity
- Venture Global okays construction of CP2 LNG project, shares rise 5%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Woodside Energy beats revenue estimates as Sangomar drives growth
- Woodside reports solid 1H25 results with lower costs and divestment progress
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- Australia sees lower commodity export earnings; Rio, BHP shares decline
- Dividend Income Summary: Lanny’s May 2025 Summary
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.95%
- Woodside Energy: The Jewel In The Calcasieu Parish (NYSE:WDS)
1日のレンジ
15.28 15.43
1年のレンジ
11.26 18.43
- 以前の終値
- 16.18
- 始値
- 15.41
- 買値
- 15.28
- 買値
- 15.58
- 安値
- 15.28
- 高値
- 15.43
- 出来高
- 2.007 K
- 1日の変化
- -5.56%
- 1ヶ月の変化
- -10.28%
- 6ヶ月の変化
- 4.66%
- 1年の変化
- -11.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K