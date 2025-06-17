クォートセクション
通貨 / WDS
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each

15.28 USD 0.90 (5.56%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WDSの今日の為替レートは、-5.56%変化しました。日中、通貨は1あたり15.28の安値と15.43の高値で取引されました。

Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

WDS News

1日のレンジ
15.28 15.43
1年のレンジ
11.26 18.43
以前の終値
16.18
始値
15.41
買値
15.28
買値
15.58
安値
15.28
高値
15.43
出来高
2.007 K
1日の変化
-5.56%
1ヶ月の変化
-10.28%
6ヶ月の変化
4.66%
1年の変化
-11.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K