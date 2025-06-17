Währungen / WDS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each
15.28 USD 0.90 (5.56%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WDS hat sich für heute um -5.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.28 bis zu einem Hoch von 15.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDS News
- CLSA bekräftigt „Outperform“-Rating für Santos trotz zurückgezogenem Adnoc-Angebot
- Santos stock rating reiterated at Outperform by CLSA despite Adnoc bid withdrawal
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.83%
- Santos shares slide 14% after ADNOC drops $19 bln bid
- Woodside Energy expects demand for LNG to grow 50% over next decade
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Woodside Energy: Undervalued LNG Powerhouse With Large Stock Upside Potential (NYSE:WDS)
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.24%
- OCI downgraded to Ba3 by Moody’s as business profile shrinks
- Woodside Energy Group Ltd (WDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Woodside Energy Group Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WDS)
- Woodside Energy may keep up to 80% of Louisiana LNG project
- Woodside Energy clocks 24% profit slide in H1 on weak oil prices
- Uniper adjusted EBITDA falls 78% on lower generation, trading activity
- Venture Global okays construction of CP2 LNG project, shares rise 5%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Woodside Energy beats revenue estimates as Sangomar drives growth
- Woodside reports solid 1H25 results with lower costs and divestment progress
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- Australia sees lower commodity export earnings; Rio, BHP shares decline
- Dividend Income Summary: Lanny’s May 2025 Summary
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.95%
- Woodside Energy: The Jewel In The Calcasieu Parish (NYSE:WDS)
Tagesspanne
15.28 15.43
Jahresspanne
11.26 18.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.18
- Eröffnung
- 15.41
- Bid
- 15.28
- Ask
- 15.58
- Tief
- 15.28
- Hoch
- 15.43
- Volumen
- 2.007 K
- Tagesänderung
- -5.56%
- Monatsänderung
- -10.28%
- 6-Monatsänderung
- 4.66%
- Jahresänderung
- -11.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K