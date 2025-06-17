KurseKategorien
Währungen / WDS
Zurück zum Aktien

WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each

15.28 USD 0.90 (5.56%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WDS hat sich für heute um -5.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.28 bis zu einem Hoch von 15.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WDS News

Tagesspanne
15.28 15.43
Jahresspanne
11.26 18.43
Vorheriger Schlusskurs
16.18
Eröffnung
15.41
Bid
15.28
Ask
15.58
Tief
15.28
Hoch
15.43
Volumen
2.007 K
Tagesänderung
-5.56%
Monatsänderung
-10.28%
6-Monatsänderung
4.66%
Jahresänderung
-11.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K